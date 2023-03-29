https://sputniknews.com.tr/20230329/yeniden-refah-partisinden-chpye-karamollaoglu-tepkisi-madimak-katili-diyordunuz-ne-oldu-simdi-1068881621.html

Yeniden Refah Partisi'nden CHP'ye Karamollaoğlu tepkisi: Madımak katili diyordunuz, ne oldu şimdi?

Yeniden Refah Partisi'nden CHP'ye Karamollaoğlu tepkisi: Madımak katili diyordunuz, ne oldu şimdi?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Karamollaoğlu'nun Fatih Erbakan'a yönelik sözlerine tepki gösterip Millet İttifakı'nın... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T07:24+0300

2023-03-29T07:24+0300

2023-03-29T07:36+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

yeniden refah partisi

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chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

madımak

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara Masası Gündem Özel programına konuk oldu.Altınöz şu ifadeleri kullandı:Karamollaoğlu ne demişti?Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı canlı yayında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan hakkında eleştirilerde bulundu.Karamollaoğlu açıklamasında, ''Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz. Kim Milli Görüş gömleğini çıkardı da siyonist gömleğini giydi. Biraz insaf et. Fatih'in bir tecrübesi yok. Cahilliğe bakın! Erbakan Hoca ilk koalisyonun SHP ile kurdu. Ne oldu da 2 gün içerisinde birden bire değişti. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çamur atmak haddine değil. Terbiyesini kuşanması lazım. Niye babasının kurduğu partiyi terk etti. Adına Yeniden Refah dedi. Yeniden Refah ismini alamaz normalde. Neden aldı! Cumhurbaşkanı ona o toleransı gösterdi. Bu kadar üç kağıtçılık olacak siz kendinizi korumaya çalışacaksınız. Bu gerçekçi olmaz.' ifadelerini kullanmıştı.

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türkiye, yeniden refah partisi, saadet partisi, temel karamollaoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), madımak