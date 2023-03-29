https://sputniknews.com.tr/20230329/vedat-bilgin-asgari-ucrette-degerlendirme-gundemde-degil-1068893902.html

Çalışma Bakanı Bilgin: Asgari ücrette değerlendirme gündemde değil

Çalışma Bakanı Bilgin: Asgari ücrette değerlendirme gündemde değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette değerlendirme gündemde değil" açıklamasında bulundu. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T12:14+0300

2023-03-29T12:14+0300

2023-03-29T12:29+0300

ekonomi

asgari ücret

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil. Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmayacağını ve şu anda gündemlerinde olmadığını söylediBakan Bilgin, "Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir" dedi.

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2023

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Sputnik Türkiye

asgari ücret