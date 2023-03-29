https://sputniknews.com.tr/20230329/vedat-bilgin-asgari-ucrette-degerlendirme-gundemde-degil-1068893902.html
Çalışma Bakanı Bilgin: Asgari ücrette değerlendirme gündemde değil
Çalışma Bakanı Bilgin: Asgari ücrette değerlendirme gündemde değil
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette değerlendirme gündemde değil" açıklamasında bulundu. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T12:14+0300
2023-03-29T12:14+0300
2023-03-29T12:29+0300
ekonomi
asgari ücret
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil. Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmayacağını ve şu anda gündemlerinde olmadığını söylediBakan Bilgin, "Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir" dedi.
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asgari ücret
Çalışma Bakanı Bilgin: Asgari ücrette değerlendirme gündemde değil
12:14 29.03.2023 (güncellendi: 12:29 29.03.2023) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette değerlendirme gündemde değil" açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil. Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmayacağını ve şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi
Bakan Bilgin, "Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir" dedi.