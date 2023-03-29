https://sputniknews.com.tr/20230329/uskudardaki-hastane-yangininda-olenlerin-sayisi-3e-yukseldi-1068891778.html

Üsküdar’daki hastane yangınında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

Üsküdar’daki hastane yangınında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

Üsküdar’da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerden... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T11:47+0300

2023-03-29T11:47+0300

2023-03-29T11:47+0300

türkiye

istanbul

üsküdar

hastane

yangın

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Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Mart günü gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çabasıyla söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yangın nedeniyle yoğun bakım servisinde yatan 18 kişi ise çevre hastanelere sevk edilmişti.Yangın sebebiyle Haydarpaşa Numune Hastanesi ile Yeditepe Üniversite Hastanesine sevk edilen 2 kişi daha kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin Hayri Karakaş (66), Mehmet Kamil Güner (54) ve İsmail Arslan (52) olduğu öğrenildi.Emekli konsolosluk çalışanı ve bir öğretmen hayatını kaybettiHayatını kaybedenlerden biri olan Hayri Karakaş'ın New York Türkiye Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu ve rektum kanseri tanısıyla yangından 3 gün önce Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Yangında hayatını kaybeden Mehmet Kamil Güler'in ise sosyal bilgiler öğretmeni olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230324/uskudarda-hastane-yangini-hastalar-tahliye-edildi-1068690694.html

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