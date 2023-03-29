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https://sputniknews.com.tr/20230329/uskudardaki-hastane-yangininda-olenlerin-sayisi-3e-yukseldi-1068891778.html
Üsküdar’daki hastane yangınında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi
Üsküdar’daki hastane yangınında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi
Üsküdar’da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerden... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T11:47+0300
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türkiye
istanbul
üsküdar
hastane
yangın
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Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Mart günü gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çabasıyla söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yangın nedeniyle yoğun bakım servisinde yatan 18 kişi ise çevre hastanelere sevk edilmişti.Yangın sebebiyle Haydarpaşa Numune Hastanesi ile Yeditepe Üniversite Hastanesine sevk edilen 2 kişi daha kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin Hayri Karakaş (66), Mehmet Kamil Güner (54) ve İsmail Arslan (52) olduğu öğrenildi.Emekli konsolosluk çalışanı ve bir öğretmen hayatını kaybettiHayatını kaybedenlerden biri olan Hayri Karakaş'ın New York Türkiye Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu ve rektum kanseri tanısıyla yangından 3 gün önce Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Yangında hayatını kaybeden Mehmet Kamil Güler'in ise sosyal bilgiler öğretmeni olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230324/uskudarda-hastane-yangini-hastalar-tahliye-edildi-1068690694.html
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istanbul, üsküdar, hastane, yangın

Üsküdar’daki hastane yangınında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

11:47 29.03.2023
© İHA-AW854941Üsküdar'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi
Üsküdar'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© İHA-AW854941
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Üsküdar’da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerden birinin, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'ndan emekli 66 yaşında Hayri Karakaş olduğu öğrenildi.
Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Mart günü gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çabasıyla söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yangın nedeniyle yoğun bakım servisinde yatan 18 kişi ise çevre hastanelere sevk edilmişti.
Yangın sebebiyle Haydarpaşa Numune Hastanesi ile Yeditepe Üniversite Hastanesine sevk edilen 2 kişi daha kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin Hayri Karakaş (66), Mehmet Kamil Güner (54) ve İsmail Arslan (52) olduğu öğrenildi.

Emekli konsolosluk çalışanı ve bir öğretmen hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerden biri olan Hayri Karakaş'ın New York Türkiye Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu ve rektum kanseri tanısıyla yangından 3 gün önce Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Yangında hayatını kaybeden Mehmet Kamil Güler'in ise sosyal bilgiler öğretmeni olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katından yangın çıktı. Tedbir amacıyla hastalar bina dışına çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
YAŞAM
Üsküdar'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi
24 Mart, 04:55
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