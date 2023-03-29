https://sputniknews.com.tr/20230329/ukraynada-binlerce-kisi-rus-kilisesiyle-bagi-gerekcesiyle-bosaltilmasi-istenen-manastirda-toplandi-1068915122.html

Ukrayna'da binlerce kişi Rus Kilisesi'yle bağı gerekçesiyle boşaltılması istenen manastırda toplandı

Ukrayna'da binlerce kişi Rus Kilisesi'yle bağı gerekçesiyle boşaltılması istenen manastırda toplandı

Binlerce kişinin Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinin bugün terk etmeleri gereken Kiev-Peçersk manastırında toplandığı bildirildi. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T17:12+0300

2023-03-29T17:12+0300

2023-03-29T17:12+0300

ukrayna krizi

manastır

ukrayna

kiev

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068914934_0:40:731:451_1920x0_80_0_0_4ee5ce14c489467f384cb0606d8916de.png

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Telegram kanalında yer alan açıklamasında, binlerce inananın Kiev makamlarının talebi üzerine Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinin bugün terk etmeleri gereken Kiev-Peçersk manastırında toplandığı belirtildi. Açıklamada, “Aşağı Manastırın hiç bir tapınağına sığamayacak binlerce inanan ibadet için Peçersk manastırına gelerek açık alanda Tanrıya, Kutsal Meryem Ana ve Kutsal Pedere dua ediyor” denildi.Kiev-Peçersk manastırındaki gelişmeleri yerinde izleyen Ukrayna medyasından bir muhabir, “İnsanlar manastıra sığmadı. Bunlar Ukrayna'nın her yerinden gelen insanlar. İnsanlar şaşkın, tüm bunların neden olduğunu anlamıyor” dedi. Strana.ua sitesi ise ünlü boksör Aleksandr Usik’in manastırda toplanan insanlar arasında olduğu bilgisini paylaşarak, boksörün muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktığı, sadece dua etmeye geldiğini söylediğini aktardı. Kültür Bakanlığı'nın Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne manastırı boşaltmaları için verdiği süre bugün sona eriyor. Daha önce Kiev-Peçersk Manastırının bulunduğu doğa rezervi müdürlüğü, kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek rahiplerden manastırı terk etmelerini istemişti. Ukrayna hükümeti, Moskova Patrikhanesi’yle ilişkilerini sürdürdüğünü söylediği Kiev-Peçersk Manastırı ile süresiz olan kira anlaşmasını sona erdirmeye bir anda karar vermişti ve manastırın 29 Mart’ta tamamıyla terk edilmesini istemişti. Ukrayna Ortodoks Kilisesi 2018’de Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılarak otosefallik, yani bağımsızlık kazandı. O dönemden beri de Ukrayna’da hâlâ Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı olan kilise ya da manastırların rahip ve cemaatlerine baskı uygulanıyor. Bununla beraber, Ukrayna hükümetinin ‘Moskova Patrikliği Kiev-Peçersk Manastırı’ ismiyle bahsettiği manastırın rakipleri, Rus Ortodoks Kilisesi ile ilişkilerini çok önce kestiklerini söylüyor. Ukrayna hükümetinin terk edilmesini istediği Kiev-Peçersk Manastırı’nın bundan sonra nasıl kullanılacağıysa bilinmiyor. Kiev-Peçersk, Ortodosk dünyasının en büyük manastırlarından biri.

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ukrayna'da binlerce kişi Rus Kilisesi'yle bağı gerekçesiyle boşaltılması istenen manastırda toplandı Ukrayna'da binlerce kişi Rus Kilisesi'yle bağı gerekçesiyle boşaltılması istenen manastırda toplandı 2023-03-29T17:12+0300 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

manastır, ukrayna, kiev, rusya, видео