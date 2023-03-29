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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230329/uaea-baskani-grossi-zaporojye-nukleer-guc-santralinde-1068910188.html
UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde
UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve beraberindeki heyet, Energodar kentinin yakınındaki Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T15:42+0300
2023-03-29T15:43+0300
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Grossi ile birlikte Zaporojye NGS’ne gelen heyette, Slovakya, Fransa ve Japonya’dan katılan üç müfettiş dahil olmak üzere toplam 11 kişi yer alıyor. Bu kişiler, dönüşüm amacıyla tesiste iki ay boyunca kalacak.UAEA heyetine BM Güvenlik ve Destek Departmanından yedi temsilci eşlik ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekim 2022’de Zaporojye NGS’nin Rusya’nın hukuk alanına geçtiğine ve Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom çatısı altında faalliyet gösteren Rosenergoatom şirketi tarafından yönetileceğine ilişkin kararnameyi imzalamıştı.UAEA, santralde güvenlik bölgelerinin oluşturulması amacı ile Rusya ve Ukrayna ile birkaç görüşme yapmıştı, ancak tesis zaman zaman bombardımanlara maruz kalmaya devam ediyor.
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zaporojye, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rusya, ukrayna, ziyaret
zaporojye, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rusya, ukrayna, ziyaret

UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde

15:42 29.03.2023 (güncellendi: 15:43 29.03.2023)
© İHA / CHRISTIAN BRUNAUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© İHA / CHRISTIAN BRUNA
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve beraberindeki heyet, Energodar kentinin yakınındaki Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) ulaştı. Bu Grossi’nin nükleer santrale yaptığı ikinci ziyaret.
Grossi ile birlikte Zaporojye NGS’ne gelen heyette, Slovakya, Fransa ve Japonya’dan katılan üç müfettiş dahil olmak üzere toplam 11 kişi yer alıyor. Bu kişiler, dönüşüm amacıyla tesiste iki ay boyunca kalacak.
UAEA heyetine BM Güvenlik ve Destek Departmanından yedi temsilci eşlik ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekim 2022’de Zaporojye NGS’nin Rusya’nın hukuk alanına geçtiğine ve Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom çatısı altında faalliyet gösteren Rosenergoatom şirketi tarafından yönetileceğine ilişkin kararnameyi imzalamıştı.
UAEA, santralde güvenlik bölgelerinin oluşturulması amacı ile Rusya ve Ukrayna ile birkaç görüşme yapmıştı, ancak tesis zaman zaman bombardımanlara maruz kalmaya devam ediyor.
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