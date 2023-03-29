https://sputniknews.com.tr/20230329/uaea-baskani-grossi-zaporojye-nukleer-guc-santralinde-1068910188.html
UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde
UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve beraberindeki heyet, Energodar kentinin yakınındaki Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T15:42+0300
2023-03-29T15:42+0300
2023-03-29T15:43+0300
ukrayna krizi
zaporojye
uaea
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
rusya
ukrayna
ziyaret
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Grossi ile birlikte Zaporojye NGS’ne gelen heyette, Slovakya, Fransa ve Japonya’dan katılan üç müfettiş dahil olmak üzere toplam 11 kişi yer alıyor. Bu kişiler, dönüşüm amacıyla tesiste iki ay boyunca kalacak.UAEA heyetine BM Güvenlik ve Destek Departmanından yedi temsilci eşlik ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekim 2022’de Zaporojye NGS’nin Rusya’nın hukuk alanına geçtiğine ve Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom çatısı altında faalliyet gösteren Rosenergoatom şirketi tarafından yönetileceğine ilişkin kararnameyi imzalamıştı.UAEA, santralde güvenlik bölgelerinin oluşturulması amacı ile Rusya ve Ukrayna ile birkaç görüşme yapmıştı, ancak tesis zaman zaman bombardımanlara maruz kalmaya devam ediyor.
zaporojye
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zaporojye, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rusya, ukrayna, ziyaret
zaporojye, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rusya, ukrayna, ziyaret
UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde
15:42 29.03.2023 (güncellendi: 15:43 29.03.2023) Abone ol
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve beraberindeki heyet, Energodar kentinin yakınındaki Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) ulaştı. Bu Grossi’nin nükleer santrale yaptığı ikinci ziyaret.
Grossi ile birlikte Zaporojye NGS’ne gelen heyette, Slovakya, Fransa ve Japonya’dan katılan üç müfettiş dahil olmak üzere toplam 11 kişi yer alıyor. Bu kişiler, dönüşüm amacıyla tesiste iki ay boyunca kalacak.
UAEA heyetine BM Güvenlik ve Destek Departmanından yedi temsilci eşlik ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekim 2022’de Zaporojye NGS’nin Rusya’nın hukuk alanına geçtiğine ve Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom çatısı altında faalliyet gösteren Rosenergoatom şirketi tarafından yönetileceğine ilişkin kararnameyi imzalamıştı.
UAEA, santralde güvenlik bölgelerinin oluşturulması amacı ile Rusya ve Ukrayna ile birkaç görüşme yapmıştı, ancak tesis zaman zaman bombardımanlara maruz kalmaya devam ediyor.