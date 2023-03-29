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Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Türk-İş, mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırının 9 bin 591 lira, yoksulluk sınırının ise 31 bin 241 lira olduğunu açıkladı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T18:52+0300
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ekonomi
türk-iş
açlık
açlık sınırı
yoksulluk
yoksulluk sınırı
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Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mart 2023 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre bu ay 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 9 bin 591 lira olurken, gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 31 bin 241 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 12 bin 469 lira olarak belirlendi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1.76 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 94.62 oldu.Dana etinin fiyatı ilk kez 250 lirayı aştıAraştırmaya göre martta peynir ve yoğurt fiyatları gerilerken, süt fiyatı artarak ilk kez litresi 25 lirayı aştı. Dana eti yüzde 13, kuzu eti yüzde 18, tavuk yüzde 4, yumurta yüzde 16, balık yüzde 8 zamlandı. Dana eti ilk kez ortalama 250 liranın üzerine çıktı. Baklagillerden fasulyenin fiyatı yüzde 10 gerilerken, yeşil ve kırmızı mercimek fiyatları yüzde 4 yükseldi. Nohudun fiyatı sınırlı düzeyde arttı, yağlı tohumlarda fiyat değişmedi.Ankara'da 300 gramlık Ramazan pidesi 9 liradan satılıyor. Pirinç, makarna, un, irmik fiyatlarında bir önceki aya göre sınırlı düzeyde artış yaşanırken, bulgurun fiyatı hafif düzeyde geriledi. Semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları geriledi.Narenciye fiyatlarında genel bir düşüş söz konusuPatatesin kilogramı 12,5 liradan satılmaya devam ederken, kabak, sivribiber, domates, salatalık fiyatları düştü, balkabağı ise zamlandı. Kış meyvelerinden portakal, mandalina ve greyfurtun fiyatları geriledi, ayva ve nar fiyatları arttı. Ayçiçek yağı ve tereyağı sınırlı düzeyde zamlanırken, margarin ve zeytinyağının fiyatları az da olsa düştü. Ihlamur yüzde 13, yeşil zeytin yüzde 7, pekmez yüzde 9 zamlandı. Reçel, salça, siyah zeytin fiyatları sınırlı düzeyde yükseldi. Bal, çay, şeker ve baharat fiyatları sabit kaldı.‘Vergide adaleti sağlamaya yönelik politikalar geliştirilmeli’ Türk-İş açıklamasında 6 Şubat’taki depremlere işaret edilerek, “Halihazırda büyük bir geçim zorluğu yaşayan geniş kitlelerin 6 Şubat büyük Türkiye depremi ve sonrasında yaşanan sel felaketlerinin doğurmuş olduğu zorlukları daha yoğun hissetmesi ve gelir dağılımındaki adaletin daha da bozulması ihtimal dahilinde” denildi.Açıklamada ayrıca, “Bunun mümkün olduğunca önlenmesi ve ücretli-maaşlı geçinenlerin milli gelirden aldıkları payların yıldan yıla gerilemesinin önüne geçilmesi için siyasi iradenin ilk başta yapması gerekenlerden birisi vergide adaleti sağlamaya yönelik politikalar geliştirmesidir” ifadeleri yer aldı.
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türk-iş, açlık, açlık sınırı, yoksulluk, yoksulluk sınırı
türk-iş, açlık, açlık sınırı, yoksulluk, yoksulluk sınırı

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

18:52 29.03.2023 (güncellendi: 18:53 29.03.2023)
© AFP 2023İtalya - market
İtalya - market - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023
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Türk-İş, mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırının 9 bin 591 lira, yoksulluk sınırının ise 31 bin 241 lira olduğunu açıkladı.
Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mart 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre bu ay 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 9 bin 591 lira olurken, gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 31 bin 241 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 12 bin 469 lira olarak belirlendi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1.76 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 94.62 oldu.



Dana etinin fiyatı ilk kez 250 lirayı aştı

Araştırmaya göre martta peynir ve yoğurt fiyatları gerilerken, süt fiyatı artarak ilk kez litresi 25 lirayı aştı. Dana eti yüzde 13, kuzu eti yüzde 18, tavuk yüzde 4, yumurta yüzde 16, balık yüzde 8 zamlandı. Dana eti ilk kez ortalama 250 liranın üzerine çıktı. Baklagillerden fasulyenin fiyatı yüzde 10 gerilerken, yeşil ve kırmızı mercimek fiyatları yüzde 4 yükseldi. Nohudun fiyatı sınırlı düzeyde arttı, yağlı tohumlarda fiyat değişmedi.
Ankara'da 300 gramlık Ramazan pidesi 9 liradan satılıyor. Pirinç, makarna, un, irmik fiyatlarında bir önceki aya göre sınırlı düzeyde artış yaşanırken, bulgurun fiyatı hafif düzeyde geriledi. Semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları geriledi.

Narenciye fiyatlarında genel bir düşüş söz konusu

Patatesin kilogramı 12,5 liradan satılmaya devam ederken, kabak, sivribiber, domates, salatalık fiyatları düştü, balkabağı ise zamlandı. Kış meyvelerinden portakal, mandalina ve greyfurtun fiyatları geriledi, ayva ve nar fiyatları arttı. Ayçiçek yağı ve tereyağı sınırlı düzeyde zamlanırken, margarin ve zeytinyağının fiyatları az da olsa düştü. Ihlamur yüzde 13, yeşil zeytin yüzde 7, pekmez yüzde 9 zamlandı. Reçel, salça, siyah zeytin fiyatları sınırlı düzeyde yükseldi. Bal, çay, şeker ve baharat fiyatları sabit kaldı.


‘Vergide adaleti sağlamaya yönelik politikalar geliştirilmeli’

Türk-İş açıklamasında 6 Şubat’taki depremlere işaret edilerek, “Halihazırda büyük bir geçim zorluğu yaşayan geniş kitlelerin 6 Şubat büyük Türkiye depremi ve sonrasında yaşanan sel felaketlerinin doğurmuş olduğu zorlukları daha yoğun hissetmesi ve gelir dağılımındaki adaletin daha da bozulması ihtimal dahilinde” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Bunun mümkün olduğunca önlenmesi ve ücretli-maaşlı geçinenlerin milli gelirden aldıkları payların yıldan yıla gerilemesinin önüne geçilmesi için siyasi iradenin ilk başta yapması gerekenlerden birisi vergide adaleti sağlamaya yönelik politikalar geliştirmesidir” ifadeleri yer aldı.
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