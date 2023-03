https://sputniknews.com.tr/20230329/suriyede-yasayan-turk-basketbolcu-guclu-turkiye-ile-bagimsiz-suriye-kotuluklerin-ustesinden-gelir-1068904813.html

Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu: Güçlü Türkiye ile bağımsız Suriye kötülüklerin üstesinden gelir

Suriye milli basketbol takımı ve Al Wahda takımı oyuncusu Türk basketbolcu Kemal Canbolat, "Güçlü bir Türkiye ve bağımsız bir Suriye bölgedeki tüm kötülükleri... 29.03.2023

Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik olumlu gelişmeler devam ediyor. Rusya’dan gelen açıklamada Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının yapacağı dörtlü görüşmenin yakında yapılacağı belirtilirken, İran ile Suudi Arabistan arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından Riyad’ın Şam’daki büyükelçiliğini açacağı da olumlu diplomatik gelişmeler arasında.Öte yandan, Şubat ayında gerçekleşen Türkiye merkezli büyük depremler Suriye’de de yıkım yarattı. Türkiye’ye dünyanın her yerinden yardım gönderilirken ambargo altındaki Suriye’ye yardımlar oldukça sınırlı kaldı. Suriye halkının depremden nasıl etkilendiği, günlük yaşantısının nasıl olduğunu ve Türkiye’ye bakış açılarını Suriye milli basketbol takımı ve Al Wahda takımı oyuncusu Türk basketbolcu Kemal Canbolat Sputnik’e anlattı.‘Depremde savaş dolayısıyla yarı yıkılmış binalar çöktü ve enkazlarının hemen hemen hepsi kaldırıldı’Depremin Suriye’ye yansımasının Türkiye’deki kadar yıkıcı olmadığını söyleyen Canbolat “Sadece muhaliflerin bulunduğu İdlib ve Afrin’de çok büyük hasarlar oldu. Bunun haricinde Lazkiye ve Halep'te de depremden çok ciddi etkilenenler oldu. Ben dün maç için Halep'e gittim. Maç için Halep'e gittiğimde şehir merkezindeki binaların çoğunun sağlam olduğu ve bazı köylerde büyük hasarların olduğunu ve eski binalar olmasına rağmen Halep'te olan binaların hemen hemen yüzde 85’inin sağlam olduğunu gördüm. Daha çok savaştan etkilenen yarı yıkılmış binaların tamamen çöktüğünü ve bu çöken binaların da enkazının hemen hemen hepsinin kaldırıldığını gördüm ve bu şekilde söylendi bana” ifadelerini kullandı.‘İnsanlar mezarlıklarda yatıyor, çadır bulmakta zorluk çekiyorlar’Depremin ertesinde neredeyse 2 hafta Suriye’nin doğru düzgün yardım alamadığını vurgulayan Canbolat “İlk önce komşu ülke Lübnan'dan insanlar seferber oldu, konvoylar halinde yardım etmeye çalıştılar. Ama Suriye halkı gerek yaptırımlardan dolayı gerekse ekonomik imkansızlıklardan dolayı enkaz altındaki vatandaşlarına gerekli süre zarfında kurtaramadı. Maalesef birçok kayıp verdiler, bildiğim kadarıyla 7-8 bin üzerinde kayıp var. Yeterli sayıda iş makinesi, vinç gibi enkaz kaldıracak ekipmanlar olmadığı için çok kötü etkilendiler. Birkaç gün geçtikten sonra diğer Arap ülkelerinden, Çin'den, Rusya'dan, İran'dan ve birkaç ülkeden daha yardım tedarik ettiler. Ama bu yardım hiçbir şekilde yeterli olmadı. Birçok insan evsiz kaldı. Şu an çadır bulmakta çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Çoğu insan mezarlıklarda yaşıyor. Çoğu hala depremin yaraları sarabilmiş halde değil Suriye’de” diye konuştu.‘Amerika Suriye’nin üzerindeki ambargoları kaldırıp yeniden inşa edilmesine müsaade ederse ülkenin iyi bir konuma geleceğini düşünüyorum’Depremin etkisiyle bir daha gündeme gelen ülkeye uygulanan ambargoların gündelik hayatı da halihazırda etkilediğinden bahseden Canbolat, şu ifadeleri kullandı:‘Türk halkıyla Suriye halkının hiçbir problemi yok, insanların çoğu Türkçe öğrenmeye çalışıyor’Suriye yaşayan halkın Türkiye’ye bakış açısını aktaran Canbolat “Ben burada her kimle konuştuysam, Türk halkıyla Suriye halkının hiçbir problemi yok. Hatta kültürel olarak, modern kültür olarak geçmişten, tarihten zaten çok fazla etkileşim var. Çok benzerlikler var. Modern kültür olarak insanların çoğu Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Burada yaşayan 10 insandan 8’i Türk dizilerini izliyor. Ben seyretmememe rağmen, bilmediğim aktörleri, dizileri herkes seyrediyor. İnsanların Türkiye'ye karşı büyük bir sempatisi var. İki ülkenin vatandaşları arasında hiçbir şahsi problem yok. Sadece iç savaşın başladığı zamandan itibaren diplomatik krizler var ve bu krizler de yavaş yavaş aşılmaya başlıyor. Suriye'nin tekrardan bağımsızlığını tüm dünya kabul ediyor. Şu an birçok ülkeyle görüşmeler devam ediyor. Hatta Suudi Arabistan önümüzdeki haftalarda Suriye'deki büyükelçiliğini açacak. Birleşik Arap Emirlikleri ile çok iyi diplomatik ilişkileri var. Yani burada hayat yavaş yavaş daha da normale dönüyor. Zaten normal sosyal hayat insanlar arasında devam ediyor. Üzerine uluslararası diplomatik ilişkiler de daha iyiye doğru evriliyor” dedi.‘Suriye devletinin hakim olduğu bölgelerin hepsinde sosyal yaşantı normal’Suriye halkının iç savaşta büyük acılar çektiğini ancak mevcut durumda sosyal hayatın devam ettiğini söyleyen Canbolat, şunları söyledi:‘Güçlü bir Türkiye ile bağımsız bir Suriye bölgedeki tüm kötülüklerin üstesinden gelir, umarım liderler bir araya gelip istikrarı sağlarlar’Canbolat “Ben burada yaşayan bir insan olarak çevredekiler ile konuştuğum derecede biliyorum. Sonuçta siyasetçi değilim, sporcuyum. Siyasetçiler ve diplomatlar kadar konuya hakim değilim. Ama benim gördüğüm normalleşmeye devam ediyor ve çevredeki ülkelerin hemen hemen hepsi artık Suriye'nin bağımsızlığını tanıyorlar ve Suriye'nin lideriyle görüşmelere başlıyorlar. Daha çok görüşüyorlar, güzel ilişkiler kuruyorlar. Ben kendi açımdan bakacak olursam kendi ülkemiz ve Suriye'nin arasının çok düzelmesini istiyorum. Çünkü güçlü bir Türkiye ve bağımsız bir Suriye bölgedeki tüm kötülükleri, terörizmi hatta ticaret ve ekonomiyi daha iyi hale getireceğini düşünüyorum. Umarım yakın zamanda ülkelerin liderleri bir araya gelip istikrarı beraber sağlamayı başarırlar” şeklinde sözlerine son verdi.

