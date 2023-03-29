https://sputniknews.com.tr/20230329/suriye-lideri-esad-kabinede-gorev-degisikliklerine-gitti-1068909979.html
2021'den bu yana en kapsamlısı: Suriye lideri Esad'dan kabine değişikliği
2021'den bu yana en kapsamlısı: Suriye lideri Esad'dan kabine değişikliği
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kabine değişikliğine giderek yeni petrol bakanı atadığı ve dört bakanı daha değiştirdiği açıklandı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T15:41+0300
2023-03-29T15:41+0300
2023-03-29T15:46+0300
dünya
beşar esad
suriye
bakan
kabine
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Bassam Tuma'yı görevde nalarak son iki yıldır devlete ait Suriye Petrol Şirketi'nin genel müdürlüğünü yürüten Hasan Kaddur'u petrol bakanlığı görevine atadı.Esad, ayrıca Muhsin Abdulkerim Ali'yi ticaret bakanı, Abdulkadi Cukdar'ı sanayi bakanı, Luay el-Munecid'i sosyal politikalar bakanı ve Ahmed Bustaçi'yi devlet bakanı görevlerine getirdi.Söz konusu adım, Esad'ın 2021'de yedi yıllık bir dönem için daha seçilmesinden bu yana kabinesinde yaptığı en büyük değişiklik oldu.Suriye lideri, en son 2022'nin nisan ayında savunma bakanını değiştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230227/misir-disisleri-bakanindan-suriyeye-10-yildan-sonra-ilk-ziyaret-1067540159.html
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beşar esad, suriye, bakan, kabine
beşar esad, suriye, bakan, kabine
2021'den bu yana en kapsamlısı: Suriye lideri Esad'dan kabine değişikliği
15:41 29.03.2023 (güncellendi: 15:46 29.03.2023) Abone ol
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kabine değişikliğine giderek yeni petrol bakanı atadığı ve dört bakanı daha değiştirdiği açıklandı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Bassam Tuma'yı görevde nalarak son iki yıldır devlete ait Suriye Petrol Şirketi'nin genel müdürlüğünü yürüten Hasan Kaddur'u petrol bakanlığı görevine atadı.
Esad, ayrıca Muhsin Abdulkerim Ali'yi ticaret bakanı, Abdulkadi Cukdar'ı sanayi bakanı, Luay el-Munecid'i sosyal politikalar bakanı ve Ahmed Bustaçi'yi devlet bakanı görevlerine getirdi.
Söz konusu adım, Esad'ın 2021'de yedi yıllık bir dönem için daha seçilmesinden bu yana kabinesinde yaptığı en büyük değişiklik oldu.
Suriye lideri, en son 2022'nin nisan ayında savunma bakanını değiştirmişti.