https://sputniknews.com.tr/20230329/soyuz-ms-22-uzay-araci-dunyaya-geri-dondu-1068890252.html
Soyuz MS-22 uzay aracı, Dünya’ya geri döndü
Soyuz MS-22 uzay aracı, Dünya’ya geri döndü
Geçtiğimiz sene göktaşı çarpması sonucu hasar alan Soyuz MS-22 Rus uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak mürettebatsız şekilde Dünya’ya... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T11:30+0300
2023-03-29T11:30+0300
2023-03-29T11:30+0300
dünya
video
uzay aracı
rusya
soyuz-ms
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068889627_0:82:1089:695_1920x0_80_0_0_e8812f4998cdcebe1476ce8ffc5df801.png
Geçtiğimiz yıl 21 Eylül’de Rus kozmonotlar Sergey Prpkopyev ve Dmitriy Petelin'in yanı sıra ABD'li astronot Frank Rubio'yu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) taşıyan Rusya’ya ait Soyuz MS-22 uzay aracı mürettebatsız şekilde Dünya’ya geri döndü.ISS’de yapılan deneylere ait madde ve dokümanların yanı sıra kozmonot giysileri ve arızalı pillerden oluşan 218 kilogram yük ve 100 kilogram ağırlığındaki çöple TSİ 12.57'de istasyondan ayrılan Soyuz MS-22, TSİ 14.45'te Kazakistan'ın Jezkazgan şehrine başarılı şekilde iniş yaptı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068889627_27:0:1062:776_1920x0_80_0_0_9f9f82e3dc6a4c81dda341991fc1b49f.png
Soyuz MS-22 uzay aracı, Dünya’ya geri döndü
Soyuz MS-22 uzay aracı, Dünya’ya geri döndü
2023-03-29T11:30+0300
true
PT1M04S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, uzay aracı, rusya, soyuz-ms, видео
video, uzay aracı, rusya, soyuz-ms, видео
Soyuz MS-22 uzay aracı, Dünya’ya geri döndü
Abone ol
Geçtiğimiz sene göktaşı çarpması sonucu hasar alan Soyuz MS-22 Rus uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak mürettebatsız şekilde Dünya’ya geri döndü.
Geçtiğimiz yıl 21 Eylül’de Rus kozmonotlar Sergey Prpkopyev ve Dmitriy Petelin'in yanı sıra ABD'li astronot Frank Rubio'yu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) taşıyan Rusya’ya ait Soyuz MS-22 uzay aracı mürettebatsız şekilde Dünya’ya geri döndü.
ISS’de yapılan deneylere ait madde ve dokümanların yanı sıra kozmonot giysileri ve arızalı pillerden oluşan 218 kilogram yük ve 100 kilogram ağırlığındaki çöple TSİ 12.57'de istasyondan ayrılan Soyuz MS-22, TSİ 14.45'te Kazakistan'ın Jezkazgan şehrine başarılı şekilde iniş yaptı.