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https://sputniknews.com.tr/20230329/sgk-calisanlarina-3-ay-fazla-mesai-ucreti-verilecek-1068915788.html
SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verilecek
SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verilecek
EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek. SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken 6 bin TL’nin... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T17:41+0300
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ekonomi
türkiye
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili işlemlerin hızlandırılması için ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeline 3 ay süreyle verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak.EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2.2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı.Bu çerçevede EYT işlemlerinin hızlandırılmasını adına SGK çalışanlara aylık 3 ay boyunca fazla mesai verilecek. Verilecek fazla mesai ile saatlik 27 lira alan SGK çalışanlarının ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya çıkarılacak. SGK çalışanları aylık 3 bin lira fazla mesai alırken bu rakam 6 bin liranın üzerine çıkacak.
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türkiye, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
türkiye, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)

SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verilecek

17:41 29.03.2023 (güncellendi: 18:25 29.03.2023)
© AASosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AA
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EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek. SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken 6 bin TL’nin üzerine çıkacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili işlemlerin hızlandırılması için ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeline 3 ay süreyle verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak.
EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2.2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı.
Bu çerçevede EYT işlemlerinin hızlandırılmasını adına SGK çalışanlara aylık 3 ay boyunca fazla mesai verilecek.
Verilecek fazla mesai ile saatlik 27 lira alan SGK çalışanlarının ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya çıkarılacak.
SGK çalışanları aylık 3 bin lira fazla mesai alırken bu rakam 6 bin liranın üzerine çıkacak.
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