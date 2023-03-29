https://sputniknews.com.tr/20230329/sgk-calisanlarina-3-ay-fazla-mesai-ucreti-verilecek-1068915788.html

SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verilecek

SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verilecek

EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek. SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken 6 bin TL’nin... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T17:41+0300

2023-03-29T17:41+0300

2023-03-29T18:25+0300

ekonomi

türkiye

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili işlemlerin hızlandırılması için ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeline 3 ay süreyle verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak.EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2.2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı.Bu çerçevede EYT işlemlerinin hızlandırılmasını adına SGK çalışanlara aylık 3 ay boyunca fazla mesai verilecek. Verilecek fazla mesai ile saatlik 27 lira alan SGK çalışanlarının ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya çıkarılacak. SGK çalışanları aylık 3 bin lira fazla mesai alırken bu rakam 6 bin liranın üzerine çıkacak.

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2023

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türkiye, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)