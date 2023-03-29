https://sputniknews.com.tr/20230329/ryabkov-nato-rusyanin-belarusa-nukleer-silah-yerlestirme-planinin-ciddiyetini-degerlendirmeli-1068916101.html
Ryabkov: NATO, Rusya’nın Belarus’a nükleer silah yerleştirme planının ciddiyetini değerlendirmeli
Ryabkov: NATO, Rusya’nın Belarus’a nükleer silah yerleştirme planının ciddiyetini değerlendirmeli
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planını duyurduktan sonra Batı’nın mevcut durumun... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T18:13+0300
2023-03-29T18:13+0300
2023-03-29T18:14+0300
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rybakov
nükleer silah
nato
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Ryabkov, basın mensuplarına açıklamasında, “NATO yetkililerinin, özellikle de kendileri için yazdıkları kanunlara ve kurallara göre dünya yönetiminde iddiası olan NATO’nun önde gelen ülkelerin liderlerinın ve politikacılarının mevcut durumun ciddiyetini yeterince değerlendirdiğini umuyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’nın gönderdiği sinyallerin ve eylemlerinin ciddiye alınmadığını gördüklerini kaydeden Ryabkov, “Peki o zaman, değişen gerçeklikle uğraşmak zorunda kalacaklar” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Belarus’a nükleer silah yerleştirecekleri yönündeki açıklamanın, “eskiden yapılan, şimdi yapılmakta olan ve gelecekte yapılacak bir dizi eylemlerin yansıması” olduğunun altını çizen Ryabkov, “Tüm bunların ihmal edilmesi, politikacıların ve genel olarak Batılı elitlerin ülkelerine, halklarına, uluslararası güvenliğe karşı temel ve derin sorumsuzluğundan kaynaklanıyor” diye ekledi.
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rusya, belarus, rybakov, nükleer silah, nato
rusya, belarus, rybakov, nükleer silah, nato
Ryabkov: NATO, Rusya’nın Belarus’a nükleer silah yerleştirme planının ciddiyetini değerlendirmeli
18:13 29.03.2023 (güncellendi: 18:14 29.03.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planını duyurduktan sonra Batı’nın mevcut durumun ciddiyetini doğru değerlendirdiğini umduklarını belirtti.
Ryabkov, basın mensuplarına açıklamasında, “NATO yetkililerinin, özellikle de kendileri için yazdıkları kanunlara ve kurallara göre dünya yönetiminde iddiası olan NATO’nun önde gelen ülkelerin liderlerinın ve politikacılarının mevcut durumun ciddiyetini yeterince değerlendirdiğini umuyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya’nın gönderdiği sinyallerin ve eylemlerinin ciddiye alınmadığını gördüklerini kaydeden Ryabkov, “Peki o zaman, değişen gerçeklikle uğraşmak zorunda kalacaklar” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Belarus’a nükleer silah yerleştirecekleri yönündeki açıklamanın, “eskiden yapılan, şimdi yapılmakta olan ve gelecekte yapılacak bir dizi eylemlerin yansıması” olduğunun altını çizen Ryabkov, “Tüm bunların ihmal edilmesi, politikacıların ve genel olarak Batılı elitlerin ülkelerine, halklarına, uluslararası güvenliğe karşı temel ve derin sorumsuzluğundan kaynaklanıyor” diye ekledi.