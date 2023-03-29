https://sputniknews.com.tr/20230329/ryabkov-nato-rusyanin-belarusa-nukleer-silah-yerlestirme-planinin-ciddiyetini-degerlendirmeli-1068916101.html

Ryabkov: NATO, Rusya’nın Belarus’a nükleer silah yerleştirme planının ciddiyetini değerlendirmeli

Ryabkov: NATO, Rusya’nın Belarus’a nükleer silah yerleştirme planının ciddiyetini değerlendirmeli

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planını duyurduktan sonra Batı’nın mevcut durumun... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T18:13+0300

2023-03-29T18:13+0300

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Ryabkov, basın mensuplarına açıklamasında, “NATO yetkililerinin, özellikle de kendileri için yazdıkları kanunlara ve kurallara göre dünya yönetiminde iddiası olan NATO’nun önde gelen ülkelerin liderlerinın ve politikacılarının mevcut durumun ciddiyetini yeterince değerlendirdiğini umuyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’nın gönderdiği sinyallerin ve eylemlerinin ciddiye alınmadığını gördüklerini kaydeden Ryabkov, “Peki o zaman, değişen gerçeklikle uğraşmak zorunda kalacaklar” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Belarus’a nükleer silah yerleştirecekleri yönündeki açıklamanın, “eskiden yapılan, şimdi yapılmakta olan ve gelecekte yapılacak bir dizi eylemlerin yansıması” olduğunun altını çizen Ryabkov, “Tüm bunların ihmal edilmesi, politikacıların ve genel olarak Batılı elitlerin ülkelerine, halklarına, uluslararası güvenliğe karşı temel ve derin sorumsuzluğundan kaynaklanıyor” diye ekledi.

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