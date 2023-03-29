https://sputniknews.com.tr/20230329/rusyadan-turkiyeye-ucak-seferleri-bu-yaz-yuzde-50den-fazla-artacak-1068900405.html
Rusya'dan Türkiye'ye uçak seferleri bu yaz yüzde 50'den fazla artacak
Rusya'dan Türkiye'ye uçak seferleri bu yaz yüzde 50'den fazla artacak
Bu yılın yaz sezonunun zirvesinde (Haziran-Ağustos) havayolu şirketlerinin Rusya ile Türkiye arasında haftada 1.150 ila 1.200 sefer gerçekleştireceği... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T13:48+0300
2023-03-29T13:48+0300
2023-03-29T13:48+0300
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uçuş
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Turizm pazarına ve havacılık otoritelerine yakın iki kaynağın Rus İzvestiya gazetesine aktardığı üzere önümüzdeki yaz sezonunun zirve yapacağı Haziran-Ağustos döneminde havayolu şirketleri Rusya ile Türkiye arasında haftada 1.150 ila 1.200 sefer gerçekleştirecek.Geçen yaz sezonunda hem Rus hem de Türk havayolu şirketleri tarafından haftada toplam 750 ila 850 sefer yapıldığına dikkat çeken kaynaklar, buna göre bu yıl uçuşlarda yüzde 40-60 oranında artış olacağını ifade etti.Yetkililer ayrıca uçak seferlerinin üçte ikisinin (haftada yaklaşık 750 sefer) Rus havayolu şirketleri tarafından, üçte birinin ise (yaklaşık 400 sefer) Türk hava taşımacıları tarafından gerçekleştirileceği bilgisini de verdi.Geçen ilkbaharda Rusya ile Türkiye arasındaki uçak seferleri sadece Türk havayolu şirketleri tarafından yapılırken sonbahar döneminde Rus-Türk havayolu şirketleri neredeyse eşit sayıda sefer yapmıştı.Rusya’nın tüm büyük havayolu şirketlerinin Türkiye uçuş programlarına yeniden başladıklarına dikkat çeken kaynaklar, “Geçen yıl (Southwind dahil) önce üç, sonra da dört, bu yıl ise beş Türk havayolu şirketi Rusya'ya uçuş yaparken Türkiye'ye uçan Rus havayolu şirketi sayısı ise 11” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230221/rusyadan-turkiyeye-vize-kolayligi-rezervasyon-yaptiranlar-turist-vizesi-alabilecek-1067321047.html
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rusya, türkiye, uçuş, turizm
rusya, türkiye, uçuş, turizm
Rusya'dan Türkiye'ye uçak seferleri bu yaz yüzde 50'den fazla artacak
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Bu yılın yaz sezonunun zirvesinde (Haziran-Ağustos) havayolu şirketlerinin Rusya ile Türkiye arasında haftada 1.150 ila 1.200 sefer gerçekleştireceği öğrenildi.
Turizm pazarına ve havacılık otoritelerine yakın iki kaynağın Rus İzvestiya gazetesine aktardığı üzere önümüzdeki yaz sezonunun zirve yapacağı Haziran-Ağustos döneminde havayolu şirketleri Rusya ile Türkiye arasında haftada 1.150 ila 1.200 sefer gerçekleştirecek.
Geçen yaz sezonunda hem Rus hem de Türk havayolu şirketleri tarafından haftada toplam 750 ila 850 sefer yapıldığına dikkat çeken kaynaklar, buna göre bu yıl uçuşlarda yüzde 40-60 oranında artış olacağını ifade etti.
Yetkililer ayrıca uçak seferlerinin üçte ikisinin (haftada yaklaşık 750 sefer) Rus havayolu şirketleri tarafından, üçte birinin ise (yaklaşık 400 sefer) Türk hava taşımacıları tarafından gerçekleştirileceği bilgisini de verdi.
Geçen ilkbaharda Rusya ile Türkiye arasındaki uçak seferleri sadece Türk havayolu şirketleri tarafından yapılırken sonbahar döneminde Rus-Türk havayolu şirketleri neredeyse eşit sayıda sefer yapmıştı.
Rusya’nın tüm büyük havayolu şirketlerinin Türkiye uçuş programlarına yeniden başladıklarına dikkat çeken kaynaklar, “Geçen yıl (Southwind dahil) önce üç, sonra da dört, bu yıl ise beş Türk havayolu şirketi Rusya'ya uçuş yaparken Türkiye'ye uçan Rus havayolu şirketi sayısı ise 11” diye konuştu.