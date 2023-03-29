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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230329/rusya-turkiye-ve-ukrayna-tahil-anlasmasinin-60-gun-uzatilmasina-karsi-olduklarini-bildirmedi-1068893105.html
Rusya: Türkiye ve Ukrayna, tahıl anlaşmasının 60 gün uzatılmasına karşı olduklarını bildirmedi
Rusya: Türkiye ve Ukrayna, tahıl anlaşmasının 60 gün uzatılmasına karşı olduklarını bildirmedi
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna ya da Türkiye’nin tahıl anlaşmasının 120 yerine 60 gün uzatılmış olmasına... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T12:03+0300
2023-03-29T12:10+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
tahıl anlaşması
dmitriy polyanskiy
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Sputnik'e yaptığı açıklamada “Diğer iki tarafın (Türkiye ve Ukrayna) anlaşmanın (120 gün yerine) 60 günlüğüne uzatılmasına karşı olmaları hâlinde bize bunu yazılı olarak bildirmeleri gerekirdi ve anlaşma da sona ererdi. Fakat bu olmadı” dedi.Polyanskiy, “Yani (anlaşmanın) 60 gün için uzatılmasına karşı olduklarına dair bize bildirimde bulunmadıkları için anlaşma 60 günlüğüne uzatıldı” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, ayrıca anlaşmanın 120 gün için uzatılmamış olmasının sebeplerine ilişkin Rus tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması önündeki engellerin hâlâ kaldırılmamış olduğunu hatırlattı.'Rus tarım ürünleri ihracatına blokaj sürüyor'“Rus tarım ürünlerinin ihracatıyla ilgili blokaj sürüyor” diyen Polyanskiy, ‘Avrupa ülkeleri ile ABD’nin, aracı şirketlere yazılı bildirimde bulunarak yaptırımlardan korkmamalarını söylemesi gerektiğini’ belirtti.'Yeterince sabırlı davrandığımızı düşünüyorum'Yaptırım tehdidi üstünden Rus tarım ürünlerinin ihracatına dolaylı olarak uygulanan kısıtlamaların kaldırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin ‘gerçekten elinden geleni yaptığını gördüklerini’ kaydeden Polyanskiy, şöyle devam etti: “Ancak şu an için gerçek bir sonuç alınmış değil. Yeterince sabırlı davrandığımızı düşünüyorum. İşte bu nedenle tahıl anlaşmasının 60 gün için uzatılmasını kabul ettik. Kaldı ki bu tartışmalı bir karar da değil ve anlaşma metninde de yer alıyor: anlaşmanın ne süreliğine uzatılacağı bize bırakılmış bir karar.”Daha önce Rusya, tahıl anlaşmasını 18 Mart’ta 60 gün için uzatmıştı.İstanbul’da geçen sene temmuz ayında yapılan tahıl anlaşmasının süresi en başta 120 gündü. Daha sonra bu sürenin dolmasına yakın anlaşma bir 120 gün için daha uzatılmıştı.Söz konusu anlaşma, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasının yanında Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasının önünü kesen kısıtlamaların da kaldırılması şartını içeriyordu. Rus yetkililer, tahıl anlaşmasını şartlarının her ikisi de uygulanması gereken bir paket anlaşma olarak gördüklerini defalarca belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230320/rusya-disisleri-bati-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-bolumunde-iki-yuzlu-davraniyor-1068524470.html
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rusya, türkiye, tahıl anlaşması, dmitriy polyanskiy, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)
rusya, türkiye, tahıl anlaşması, dmitriy polyanskiy, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)

Rusya: Türkiye ve Ukrayna, tahıl anlaşmasının 60 gün uzatılmasına karşı olduklarını bildirmedi

12:03 29.03.2023 (güncellendi: 12:10 29.03.2023)
© AATahıl- Rusya- Ukrayna
Tahıl- Rusya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AA
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna ya da Türkiye’nin tahıl anlaşmasının 120 yerine 60 gün uzatılmış olmasına karşı olduklarına ilişkin bir bildirimde bulunmadıklarını duyurdu.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Sputnik'e yaptığı açıklamada “Diğer iki tarafın (Türkiye ve Ukrayna) anlaşmanın (120 gün yerine) 60 günlüğüne uzatılmasına karşı olmaları hâlinde bize bunu yazılı olarak bildirmeleri gerekirdi ve anlaşma da sona ererdi. Fakat bu olmadı” dedi.
Polyanskiy, “Yani (anlaşmanın) 60 gün için uzatılmasına karşı olduklarına dair bize bildirimde bulunmadıkları için anlaşma 60 günlüğüne uzatıldı” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, ayrıca anlaşmanın 120 gün için uzatılmamış olmasının sebeplerine ilişkin Rus tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması önündeki engellerin hâlâ kaldırılmamış olduğunu hatırlattı.

'Rus tarım ürünleri ihracatına blokaj sürüyor'

“Rus tarım ürünlerinin ihracatıyla ilgili blokaj sürüyor” diyen Polyanskiy, ‘Avrupa ülkeleri ile ABD’nin, aracı şirketlere yazılı bildirimde bulunarak yaptırımlardan korkmamalarını söylemesi gerektiğini’ belirtti.

'Yeterince sabırlı davrandığımızı düşünüyorum'

Yaptırım tehdidi üstünden Rus tarım ürünlerinin ihracatına dolaylı olarak uygulanan kısıtlamaların kaldırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin ‘gerçekten elinden geleni yaptığını gördüklerini’ kaydeden Polyanskiy, şöyle devam etti: “Ancak şu an için gerçek bir sonuç alınmış değil. Yeterince sabırlı davrandığımızı düşünüyorum. İşte bu nedenle tahıl anlaşmasının 60 gün için uzatılmasını kabul ettik. Kaldı ki bu tartışmalı bir karar da değil ve anlaşma metninde de yer alıyor: anlaşmanın ne süreliğine uzatılacağı bize bırakılmış bir karar.”
Daha önce Rusya, tahıl anlaşmasını 18 Mart’ta 60 gün için uzatmıştı.
İstanbul’da geçen sene temmuz ayında yapılan tahıl anlaşmasının süresi en başta 120 gündü. Daha sonra bu sürenin dolmasına yakın anlaşma bir 120 gün için daha uzatılmıştı.
Söz konusu anlaşma, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasının yanında Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasının önünü kesen kısıtlamaların da kaldırılması şartını içeriyordu. Rus yetkililer, tahıl anlaşmasını şartlarının her ikisi de uygulanması gereken bir paket anlaşma olarak gördüklerini defalarca belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
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