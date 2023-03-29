Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları gelecek hafta bir araya gelecek

© Sputnik İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan © Sputnik

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran, Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakan yardımcılarının gelecek hafta Moskova’da bir araya geleceklerini duyurdu.