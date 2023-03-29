https://sputniknews.com.tr/20230329/rusya-turkiye-suriye-ve-iran-disisleri-bakan-yardimcilari-gelecek-hafta-bir-araya-gelecek-1068903733.html
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları gelecek hafta bir araya gelecek
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları gelecek hafta bir araya gelecek
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran, Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:18+0300
2023-03-29T14:18+0300
2023-03-29T14:20+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068903848_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_5abd217fa17fbb678d9d901a95f7f6f8.jpg
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068903848_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_c3adedbe20c75baa22fbdd2d55a46adc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları gelecek hafta bir araya gelecek
14:18 29.03.2023 (güncellendi: 14:20 29.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran, Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakan yardımcılarının gelecek hafta Moskova’da bir araya geleceklerini duyurdu.