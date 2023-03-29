https://sputniknews.com.tr/20230329/rusya-suriye-turkiye-ve-iranin-disisleri-bakan-yardimcilari-moskovada-3-nisanda-gorusecek-1068915832.html
‘Rusya, Suriye, Türkiye ve İran’ın dışişleri bakan yardımcıları, Moskova’da 3 Nisan’da görüşecek’
‘Rusya, Suriye, Türkiye ve İran’ın dışişleri bakan yardımcıları, Moskova’da 3 Nisan’da görüşecek’
Rusya, Suriye, Türkiye ve İran’ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirecekleri görüşmenin Moskova’da 3 Nisan’da yapılacağı belirtildi. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T17:42+0300
2023-03-29T17:42+0300
2023-03-29T17:43+0300
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Rusya, Suriye, Türkiye ve İran’ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirmeleri beklenen dörtlü görüşme konusunda bilgisi olan bir kaynak, Sputnik haber ajansına demecinde, “Dört ülkenin dışişleri bakan yardımcılarının görüşmesi Moskova’da 3 Nisan pazartesi günü gerçekleşecek” dedi.Daha önce İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, görüşmenin gelecek hafta Moskova’da gerçekleşeceğini duyurmuştu ancak kesin bir tarih vermemişti.Abdullahiyan, söz konusu açıklamayı, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la bugün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, suriye, türkiye, iran
rusya, suriye, türkiye, iran
‘Rusya, Suriye, Türkiye ve İran’ın dışişleri bakan yardımcıları, Moskova’da 3 Nisan’da görüşecek’
17:42 29.03.2023 (güncellendi: 17:43 29.03.2023) Abone ol
Rusya, Suriye, Türkiye ve İran’ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirecekleri görüşmenin Moskova’da 3 Nisan’da yapılacağı belirtildi.
Rusya, Suriye, Türkiye ve İran’ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirmeleri beklenen dörtlü görüşme konusunda bilgisi olan bir kaynak, Sputnik haber ajansına demecinde, “Dört ülkenin dışişleri bakan yardımcılarının görüşmesi Moskova’da 3 Nisan pazartesi günü gerçekleşecek” dedi.
Daha önce İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, görüşmenin gelecek hafta Moskova’da gerçekleşeceğini duyurmuştu ancak kesin bir tarih vermemişti.
Abdullahiyan, söz konusu açıklamayı, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la bugün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptı.