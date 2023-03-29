Rusya: Nükleer denemelerle ilgili olarak ABD ile aramızdaki tüm bildirimleri durdurduk

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gerçekleştirilecek nükleer denemeler de dahil olmak üzere, ABD ile aralarında nükleer güç ile ilişkili tüm bildirimleri durdurduklarını belirtti.