https://sputniknews.com.tr/20230329/rusya-nukleer-denemelerle-ilgili-abd-ile-aramizdaki-tum-bildirimleri-durdurduk---1068905014.html
Rusya: Nükleer denemelerle ilgili olarak ABD ile aramızdaki tüm bildirimleri durdurduk
Rusya: Nükleer denemelerle ilgili olarak ABD ile aramızdaki tüm bildirimleri durdurduk
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gerçekleştirilecek nükleer denemeler de dahil olmak üzere, ABD ile aralarında nükleer güç ile ilişkili tüm... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:26+0300
2023-03-29T14:26+0300
2023-03-29T14:28+0300
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sergey ryabkov, rusya, abd
sergey ryabkov, rusya, abd
Rusya: Nükleer denemelerle ilgili olarak ABD ile aramızdaki tüm bildirimleri durdurduk
14:26 29.03.2023 (güncellendi: 14:28 29.03.2023) Abone ol
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gerçekleştirilecek nükleer denemeler de dahil olmak üzere, ABD ile aralarında nükleer güç ile ilişkili tüm bildirimleri durdurduklarını belirtti.