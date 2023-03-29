https://sputniknews.com.tr/20230329/rus-siyaset-bilimci-abd-turkiyenin-bagimsiz-politikasindan-son-derece-rahatsiz-1068924311.html

Rus siyaset bilimci: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikasından son derece rahatsız

Rus siyaset bilimci: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikasından son derece rahatsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nden siyaset bilimci Prof. Vladimir Avatkov, ABD’nin Türkiye dahil, Rusya'nın çevresindeki tüm tarafsız... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T22:22+0300

2023-03-29T22:22+0300

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Rusya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Bilimsel Bilgi Enstitüsü Yakın ve Sovyet Sonrası Doğu Bölümü Başkanı Vladimir Avatkov, Radyo Sputnik’e demecinde 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemli olduğunu, ABD’nin Türkiye de dahil Rusya'nın çevresindeki tüm tarafsız devletleri zayıflatmaya çalışabileceğini söyledi.Avatkov, “Bu seçimler çok önemli. Türkiye bu yıl cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılını kutluyor. Erdoğan, ülkeyi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten daha uzun süre yönetti ve yönetmeye devam etmek istiyor. Bu onun planları, başkalarının planları biraz daha farklı olabilir. Ne yazık ki Batı ülkelerinin dünyanın diğer birçok ülkesinin içişlerine defalarca müdahale ettiğini gördük. Özellikle ABD, müdahale edebileceği her yere müdahale etti. Ve şimdi Türkiye’deki gelişmelerden son derece rahatsızlar. Avrupa Birliği aslında ABD’nin bir eyaleti veya kolonisi haline geldi ve Doğu ile Batı arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti görece tarafsızlığını korumaya çalışıyor” dedi.ABD'nin memnuniyetsizliğinin zamanla eyleme dönüşebileceğine dikkat çeken Avatkov, “Amerikalılar daha ileri giderlerse, ki Türkiye'nin bu tür davranışlarından ciddi tehdit hissediyorlar, Rusya’nın çevresindeki tarafsız devletleri zayıflatmaya çalışacaklar. Bu, Türkiye’yi zayıflatma girişimi, Güney Kafkasya’yı, Kazakistan’ı zayıflatma girişimi olacaktır. Buna daha önce kısmen başvurdular ve bundan böyle daha yoğun olarak başvuracaklardır” ifadelerini kullandı.

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abd, türkiye, rusya, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi