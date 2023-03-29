https://sputniknews.com.tr/20230329/rus-kamu-denetcisi-rusyayla-ukrayna-arasinda-turkiyeden-gecen-insani-koridor-kurulmasini-dislamadi-1068891090.html
Rus kamu denetçisi Rusya'yla Ukrayna arasında Türkiye'den geçen insani koridor kurulmasını dışlamadı
Rus kamu denetçisi Rusya'yla Ukrayna arasında Türkiye'den geçen insani koridor kurulmasını dışlamadı
Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye üstünden geçen bir insani koridor oluşturulmasını dışlamadığını... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T11:44+0300
2023-03-29T11:44+0300
2023-03-29T11:44+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tatyana moskalkova
türkiye
insani koridor
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Rusya’nın kamu denetçisi Moskalkova, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, ocak ayında Ankara’da Türk ve Ukraynalı mevkidaşları ile gerçekleştirdiği görüşmede insani koridorlar oluşturulması konusunun ‘enine boyuna ele alındığını’ söyledi ve ‘aracılık yapma ve ek mekanizmalar oluşturma gerekliliği görüp yardımını tekif ettiği için’ Türk tarafına minnettar olduğunu kaydetti.Moskalkova, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye üstünden geçen bir insani koridor oluşturulması hakkındaki düşünceleri sorulunca da, “Bu olasılığı dışlamıyorum, böyle bir insani koridor, gerekmesi hâlinde oluşturulabilir. Sivillerin Türkiye’nin yardımıyla (Ukrayna’dan) tahliye edilmesini gerektiren durumlar olabileceğini de dışlamıyorum” dedi.Rus insan hakları denetçisi, geçmişte, Rus deniz taşımacılarının Ukrayna’da alıkonulduğu dönemde bu olasılığın değerlendirildiğini de ekledi.Moskalkova, “Türkiye’nin bu süreçlerde yardım etmeye ve bu süreçlerde yer almaya hazır olduğunu biliyoruz. O yüzden bu (insani koridor oluşturulması) belki de gelecekte yararlı olabilir” diye ekledi.
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rusya, ukrayna, tatyana moskalkova, türkiye, insani koridor
rusya, ukrayna, tatyana moskalkova, türkiye, insani koridor
Rus kamu denetçisi Rusya'yla Ukrayna arasında Türkiye'den geçen insani koridor kurulmasını dışlamadı
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Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye üstünden geçen bir insani koridor oluşturulmasını dışlamadığını belirtti.
Rusya’nın kamu denetçisi Moskalkova, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, ocak ayında Ankara’da Türk ve Ukraynalı mevkidaşları ile gerçekleştirdiği görüşmede insani koridorlar oluşturulması konusunun ‘enine boyuna ele alındığını’ söyledi ve ‘aracılık yapma ve ek mekanizmalar oluşturma gerekliliği görüp yardımını tekif ettiği için’ Türk tarafına minnettar olduğunu kaydetti.
Moskalkova, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye üstünden geçen bir insani koridor oluşturulması hakkındaki düşünceleri sorulunca da, “Bu olasılığı dışlamıyorum, böyle bir insani koridor, gerekmesi hâlinde oluşturulabilir. Sivillerin Türkiye’nin yardımıyla (Ukrayna’dan) tahliye edilmesini gerektiren durumlar olabileceğini de dışlamıyorum” dedi.
Rus insan hakları denetçisi, geçmişte, Rus deniz taşımacılarının Ukrayna’da alıkonulduğu dönemde bu olasılığın değerlendirildiğini de ekledi.
Moskalkova, “Türkiye’nin bu süreçlerde yardım etmeye ve bu süreçlerde yer almaya hazır olduğunu biliyoruz. O yüzden bu (insani koridor oluşturulması) belki de gelecekte yararlı olabilir” diye ekledi.