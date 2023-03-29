Prof. Kanadoğlu: Yargı bağımsızlığı, hukuk devleti sorunu ülkemizde her alanı etkileyecek akut sorun

Erdoğan’ın yeniden aday olması için Meclis başkanı hukuki değil siyasi diyebilme cüretini gösteriyor çünkü kendisi siyasi bir kimlikle bu açıklamayı yapıyor. Ciddi bir Anayasa hukukçusunun bu konuda farklı bir görüş ifade ettiğini hiç duymadım. Bir hukukçunun 2007’den bu yana değişmeksizin var olan bir Anayasa kuralını, taksi sayacını sıfırlar gibi yeni bir rejime geçtik dolayışla bunu artık uygulamıyoruz diyebilmesi mümkün değil. Böyle bir hukuksal yorum yöntemi yok. Aslında yaptıkları Anayasa’nın ne kadar ucube bir sistem getirdiğini görmüş oluyoruz ve o ucube sistem kendilerini de vuruyor. O sistemi kurgularken cumhurbaşkanlığına adaylığın kaç kere olabileceğini ve mevcut cumhurbaşkanının bu kuraldan muaf tutulması için geçici madde eklenmesi becerisini gösteremeyenler şimdi bunun siyasi argüman olduğunu söylüyorlar ama asıl bu söyledikleri siyasidir çünkü hukuki açıdan bunun aksini iddia edebilmenin mümkün olduğunu hiç düşünmüyorum."