https://sputniknews.com.tr/20230329/polonya-ve-romanya-abden-ucuz-ukrayna-bugdayina-karsi-koruma-istedi-1068877095.html
Polonya ve Romanya, AB’den ucuz Ukrayna buğdayına karşı koruma istedi
Polonya ve Romanya, AB’den ucuz Ukrayna buğdayına karşı koruma istedi
Polonya ve Romanya’nın Avrupa Komisyonu’yla, Ukrayna’nın tahıl ihracatını takip edecek mekanizmaları görüştüğü bildirildi. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T00:25+0300
2023-03-29T00:25+0300
2023-03-29T00:25+0300
ukrayna krizi
polonya
romanya
ukrayna
tahıl
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Polonya ve Romanya’nın, Ukrayna’dan gelen ucuz tarım ürünleri akışı nedeniyle çiftçilerine zarar gelmesini önlemek amacıyla Avrupa Komisyonu’yla, Ukrayna’nın tahıl ihracatını takip edecek mekanizmalarını görüştüğü belirtildi.Reuters’in haberine göre, Romanya Başbakanı Nicolae Ciucă ve Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki, Bükreş’teki bir iş dünyası konferansında, Brüksel’le birlikte, Ukrayna ihracatını ve ürün teslimat noktalarını takip edecek bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını dile getirdiler.Morawiecki’nin sözlerine göre Varşova ve Bükreş, 'bu buğdayın ülkelerimizden ayrılması, Avrupa Birliği’nin, sadece Ukrayna ve Merkezi Avrupa’nın stratejik çıkarlarını değil Polonya ve Romanya’nın ekonomik çıkarlarını da karşılayan ticaret politikamızı uygulamamıza etkin biçimde yardım etmesi için birlikte mücadele ediyor.'
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polonya, romanya, ukrayna, tahıl
polonya, romanya, ukrayna, tahıl
Polonya ve Romanya, AB’den ucuz Ukrayna buğdayına karşı koruma istedi
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Polonya ve Romanya’nın Avrupa Komisyonu’yla, Ukrayna’nın tahıl ihracatını takip edecek mekanizmaları görüştüğü bildirildi.
Polonya ve Romanya’nın, Ukrayna’dan gelen ucuz tarım ürünleri akışı nedeniyle çiftçilerine zarar gelmesini önlemek amacıyla Avrupa Komisyonu’yla, Ukrayna’nın tahıl ihracatını takip edecek mekanizmalarını görüştüğü belirtildi.
Reuters’in haberine göre, Romanya Başbakanı Nicolae Ciucă ve Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki, Bükreş’teki bir iş dünyası konferansında, Brüksel’le birlikte, Ukrayna ihracatını ve ürün teslimat noktalarını takip edecek bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını dile getirdiler.
Morawiecki’nin sözlerine göre Varşova ve Bükreş, 'bu buğdayın ülkelerimizden ayrılması, Avrupa Birliği’nin, sadece Ukrayna ve Merkezi Avrupa’nın stratejik çıkarlarını değil Polonya ve Romanya’nın ekonomik çıkarlarını da karşılayan ticaret politikamızı uygulamamıza etkin biçimde yardım etmesi için birlikte mücadele ediyor.'