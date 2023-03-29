https://sputniknews.com.tr/20230329/polonya-ve-romanya-abden-ucuz-ukrayna-bugdayina-karsi-koruma-istedi-1068877095.html

Polonya ve Romanya, AB’den ucuz Ukrayna buğdayına karşı koruma istedi

Polonya ve Romanya, AB’den ucuz Ukrayna buğdayına karşı koruma istedi

Polonya ve Romanya’nın Avrupa Komisyonu’yla, Ukrayna’nın tahıl ihracatını takip edecek mekanizmaları görüştüğü bildirildi. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T00:25+0300

2023-03-29T00:25+0300

2023-03-29T00:25+0300

ukrayna krizi

polonya

romanya

ukrayna

tahıl

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Polonya ve Romanya’nın, Ukrayna’dan gelen ucuz tarım ürünleri akışı nedeniyle çiftçilerine zarar gelmesini önlemek amacıyla Avrupa Komisyonu’yla, Ukrayna’nın tahıl ihracatını takip edecek mekanizmalarını görüştüğü belirtildi.Reuters’in haberine göre, Romanya Başbakanı Nicolae Ciucă ve Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki, Bükreş’teki bir iş dünyası konferansında, Brüksel’le birlikte, Ukrayna ihracatını ve ürün teslimat noktalarını takip edecek bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını dile getirdiler.Morawiecki’nin sözlerine göre Varşova ve Bükreş, 'bu buğdayın ülkelerimizden ayrılması, Avrupa Birliği’nin, sadece Ukrayna ve Merkezi Avrupa’nın stratejik çıkarlarını değil Polonya ve Romanya’nın ekonomik çıkarlarını da karşılayan ticaret politikamızı uygulamamıza etkin biçimde yardım etmesi için birlikte mücadele ediyor.'

polonya

romanya

ukrayna

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