https://sputniknews.com.tr/20230329/paulo-coelhodan-turk-coban-paylasimi-1068905541.html

Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'dan 'Türk çoban' paylaşımı

Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'dan 'Türk çoban' paylaşımı

Paulo Coelho, Twitter hesabından, Simyacı kitabıyla poz veren Türk çobanın fotoğrafını paylaştı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T14:41+0300

2023-03-29T14:41+0300

2023-03-29T14:59+0300

çoban

paulo coelho

yaşam

yazar

türk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103442/14/1034421441_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9e3db2eb9fd63ae4fedfe0e235247969.jpg

Simyacı, Hac, Elif, Veronika Ölmek İstiyor ve daha pek çok kitabın yazarı Paulo Coelho, Twitter hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.Brezilyalı roman ve söz yazarı Coelho, kendisine ait Simyacı kitabıyla poz veren bir Türk çobanın fotoğrafını paylaştı.HaberTürk’ün aktardığına göre Coelho, fotoğrafa "Türk çoban, Endülüslü çoban hakkındaki kitabı okuyor. Yer yüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır. SİMYACI" notunu düştü.Paylaşım bir milyonun üzerinde görüntülenme aldı.Paulo Coelho'nun 1988'de yayımlanan fantastik kurguya dayalı romanı Simyacı, İspanya'dan yola çıkarak Mısır Piramitleri'nin eteklerinde hazine arayan Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamını anlatıyor.

https://sputniknews.com.tr/20210924/paulo-coelho-okcunun-yolu-kitabini-mete-gazoza-adadi-1049208036.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çoban, paulo coelho, yazar, türk