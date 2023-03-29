https://sputniknews.com.tr/20230329/paulo-coelhodan-turk-coban-paylasimi-1068905541.html
Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'dan 'Türk çoban' paylaşımı
Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'dan 'Türk çoban' paylaşımı
Paulo Coelho, Twitter hesabından, Simyacı kitabıyla poz veren Türk çobanın fotoğrafını paylaştı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:41+0300
2023-03-29T14:41+0300
2023-03-29T14:59+0300
çoban
paulo coelho
yaşam
yazar
türk
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Simyacı, Hac, Elif, Veronika Ölmek İstiyor ve daha pek çok kitabın yazarı Paulo Coelho, Twitter hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.Brezilyalı roman ve söz yazarı Coelho, kendisine ait Simyacı kitabıyla poz veren bir Türk çobanın fotoğrafını paylaştı.HaberTürk’ün aktardığına göre Coelho, fotoğrafa "Türk çoban, Endülüslü çoban hakkındaki kitabı okuyor. Yer yüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır. SİMYACI" notunu düştü.Paylaşım bir milyonun üzerinde görüntülenme aldı.Paulo Coelho'nun 1988'de yayımlanan fantastik kurguya dayalı romanı Simyacı, İspanya'dan yola çıkarak Mısır Piramitleri'nin eteklerinde hazine arayan Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamını anlatıyor.
https://sputniknews.com.tr/20210924/paulo-coelho-okcunun-yolu-kitabini-mete-gazoza-adadi-1049208036.html
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çoban, paulo coelho, yazar, türk
Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'dan 'Türk çoban' paylaşımı
14:41 29.03.2023 (güncellendi: 14:59 29.03.2023) Abone ol
Paulo Coelho, Twitter hesabından, Simyacı kitabıyla poz veren Türk çobanın fotoğrafını paylaştı.
Simyacı, Hac, Elif, Veronika Ölmek İstiyor ve daha pek çok kitabın yazarı Paulo Coelho, Twitter hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.
Brezilyalı roman ve söz yazarı Coelho, kendisine ait Simyacı kitabıyla poz veren bir Türk çobanın fotoğrafını paylaştı.
HaberTürk’ün aktardığına göre Coelho, fotoğrafa "Türk çoban, Endülüslü çoban hakkındaki kitabı okuyor. Yer yüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır. SİMYACI" notunu düştü.
Paylaşım bir milyonun üzerinde görüntülenme aldı.
Paulo Coelho'nun 1988'de yayımlanan fantastik kurguya dayalı romanı Simyacı, İspanya'dan yola çıkarak Mısır Piramitleri'nin eteklerinde hazine arayan Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamını anlatıyor.