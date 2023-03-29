https://sputniknews.com.tr/20230329/papa-solunum-yolu-enfeksiyonu-nedeniyle-hastanede-musahede-altinda-1068923842.html

Papa, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede müşahede altında

Papa, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede müşahede altında

Papa Francis, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle birkaç gün hastanede müşahede altında tutulacak. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T22:01+0300

2023-03-29T22:01+0300

2023-03-29T22:01+0300

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papa francis

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vatikan

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Katoliklerin ruhani lideri 86 yaşındaki Papa Francis, rutin sağlık kontrollerini yaptırmak üzere gittiği İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’de birkaç gün müşahede altında tutulacak.Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı açıklamada, Papa Francis'in son günlerde nefes almakta güçlük çektiğini ve solunum yolu enfeksiyonu tedavisi için birkaç gün hastanede kalacağını belirtti. Papa’nın Kovid-19’a yakalanmadığını vurgulayan Bruni, "Testler, birkaç gün tıbbi tedavi gerektirecek bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu gösterdi" dedi.Vatikan tarafından yapılan açıklamada ise, Papa’nın tedavisi nedeniyle önümüzdeki iki gün boyunca planlanan programlarının iptal edildiği duyuruldu.Papa’nın akciğerlerinden birinin bir kısmı alınmıştıGenç yaşlarda solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle akciğerlerinden birinin bir kısmı alınan Papa, Gemelli Hastanesi’nde sol kolondaki divertiküler daralma nedeniyle 4 Temmuz 2021'de ameliyat olmuş ve 14 Temmuz'da da taburcu edilmişti. Papa ayrıca, sağ dizindeki bağların gerilmesi ve küçük bir diz kırığı nedeniyle bir yılı aşkın süredir tekerlekli sandalye kullanıyor.

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