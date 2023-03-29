https://sputniknews.com.tr/20230329/ogrenciler-dersteyken-firtina-okulun-catisini-ucurdu-3-arac-zarar-gordu-1068910569.html

Öğrenciler dersteyken fırtına okulun çatısını uçurdu: 3 araç zarar gördü

Öğrenciler dersteyken fırtına okulun çatısını uçurdu: 3 araç zarar gördü

Osmaniye'de fırtına nedeniyle öğrenciler dersteyken okulun çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T16:03+0300

2023-03-29T16:03+0300

2023-03-29T16:03+0300

yaşam

türkiye

osmaniye

fırtına

okul

çatı

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Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Osmaniye'de de etkili oldu. Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde bulunan Cevdetiye İlk ve Ortaokulunun çatısı uçtu. Uçan çatının okulun ön kısmına düşmesiyle 3 araç zarar gördü.Öğrencilerin derste olması nedeniyle talihsiz bir olayın yaşanmadığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230329/erzincanda-siddetli-firtina-cami-minaresini-devirdi-1068882493.html

osmaniye

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