https://sputniknews.com.tr/20230329/ogrenciler-dersteyken-firtina-okulun-catisini-ucurdu-3-arac-zarar-gordu-1068910569.html
Öğrenciler dersteyken fırtına okulun çatısını uçurdu: 3 araç zarar gördü
Öğrenciler dersteyken fırtına okulun çatısını uçurdu: 3 araç zarar gördü
Osmaniye'de fırtına nedeniyle öğrenciler dersteyken okulun çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T16:03+0300
2023-03-29T16:03+0300
2023-03-29T16:03+0300
yaşam
türkiye
osmaniye
fırtına
okul
çatı
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Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Osmaniye'de de etkili oldu. Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde bulunan Cevdetiye İlk ve Ortaokulunun çatısı uçtu. Uçan çatının okulun ön kısmına düşmesiyle 3 araç zarar gördü.Öğrencilerin derste olması nedeniyle talihsiz bir olayın yaşanmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/erzincanda-siddetli-firtina-cami-minaresini-devirdi-1068882493.html
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türkiye, osmaniye, fırtına, okul, çatı
türkiye, osmaniye, fırtına, okul, çatı
Öğrenciler dersteyken fırtına okulun çatısını uçurdu: 3 araç zarar gördü
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Osmaniye'de fırtına nedeniyle öğrenciler dersteyken okulun çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü.
Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Osmaniye'de de etkili oldu. Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde bulunan Cevdetiye İlk ve Ortaokulunun çatısı uçtu. Uçan çatının okulun ön kısmına düşmesiyle 3 araç zarar gördü.
Öğrencilerin derste olması nedeniyle talihsiz bir olayın yaşanmadığı öğrenildi.