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https://sputniknews.com.tr/20230329/netanyahudan-bidena-icislerimize-karisma-1068883707.html
Netanyahu'dan Biden'a: İçişlerimize karışma
Netanyahu'dan Biden'a: İçişlerimize karışma
Yargı reformu planı nedeniyle şiddetli protestoların hedefi olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın eleştirilerine ülkesinin kendi... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T09:26+0300
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dünya
israil
joe biden
abd
yargı reformu
protesto
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, son haftalarda parlamentoda tartışılan yargı reformu planıyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın eleştirilerine tepki gösterdi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Netanyahu, Biden'ı '40 yılı aşkın bir süredir tanıdığını' belirterek onun İsrail'e 'uzun süredir var olan bağlılığına' övgüde bulundu.Fakat Biden'ın söz konusu yargı reformu konusunda 'çok endişeli' olduğunu söylemesine tepki gösteren Netanyahu, Washington'u ülkesinin içişlerine karışmamaya çağırdı.Netanyahu, "Yönetimim, hükümetin üç kanadı arasında uygun dengeyi yeniden kurarak demokrasiyi güçlendirmeye kararlı ve bunu geniş bir mutabakatla tesis etmeye çalışıyoruz" dedi.Başbakan, "İsrail, kararlarını en iyi dostları da dâhil olmak üzere dışarıdan gelen baskılara göre değil, halkının iradesiyle alan egemen bir ülkedir" ifadelerini kullandı.İsrail'de Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir yargı reformu planladıklarını duyurmuştu.Bunun ardından ülke genelinde 13 haftadır, on binlerce İsrailli, hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştirmişti.ABD Başkanı Joe Biden, salı günü basına yaptığı açıklamada, İsrail bu yolda yürümeye devam etmesinin mümkün olmadığını ve bunun büyük endişe yarattığını dile getirmiş ve yakın vadede Netanyahu'yu Washington'a ziyaret için davet etmeyi düşünmediğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230329/eski-israil-savunma-bakani-gantz-biden-hukumete-uyari-mesaji-gonderdi-1068879160.html
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israil, joe biden, abd, yargı reformu, protesto
israil, joe biden, abd, yargı reformu, protesto

Netanyahu'dan Biden'a: İçişlerimize karışma

09:26 29.03.2023
Biden - Netanyahu
Biden - Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
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Yargı reformu planı nedeniyle şiddetli protestoların hedefi olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın eleştirilerine ülkesinin kendi kararlarını vereceği ve 'dışarıdan gelen baskılara' boyun eğmeyeceği yanıtını vererek Biden'a 'İsrail'in içişlerine müdahale etmeme' tavsiyesinde bulundu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, son haftalarda parlamentoda tartışılan yargı reformu planıyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın eleştirilerine tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Netanyahu, Biden'ı '40 yılı aşkın bir süredir tanıdığını' belirterek onun İsrail'e 'uzun süredir var olan bağlılığına' övgüde bulundu.
Fakat Biden'ın söz konusu yargı reformu konusunda 'çok endişeli' olduğunu söylemesine tepki gösteren Netanyahu, Washington'u ülkesinin içişlerine karışmamaya çağırdı.
Netanyahu, "Yönetimim, hükümetin üç kanadı arasında uygun dengeyi yeniden kurarak demokrasiyi güçlendirmeye kararlı ve bunu geniş bir mutabakatla tesis etmeye çalışıyoruz" dedi.
Başbakan, "İsrail, kararlarını en iyi dostları da dâhil olmak üzere dışarıdan gelen baskılara göre değil, halkının iradesiyle alan egemen bir ülkedir" ifadelerini kullandı.
İsrail'de Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir yargı reformu planladıklarını duyurmuştu.
Bunun ardından ülke genelinde 13 haftadır, on binlerce İsrailli, hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştirmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, salı günü basına yaptığı açıklamada, İsrail bu yolda yürümeye devam etmesinin mümkün olmadığını ve bunun büyük endişe yarattığını dile getirmiş ve yakın vadede Netanyahu'yu Washington'a ziyaret için davet etmeyi düşünmediğini söylemişti.
Benny Gantz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
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