https://sputniknews.com.tr/20230329/muharrem-ince-adayliktan-cekilecegim-demedim--1068916072.html

Muharrem İnce: Adaylıktan çekileceğim demedim

Muharrem İnce: Adaylıktan çekileceğim demedim

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T18:09+0300

2023-03-29T18:09+0300

2023-03-29T18:34+0300

muharrem ince

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanlığı seçimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068916527_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_94e65d546c6db91b3e74a28687cb0fd9.jpg

Memleket Partisi Genel Merkezi'ne beraberindeki heyetle gelen Kılıçdaroğlu'nu, Muharrem İnce karşıladı.Görüşme sonrası Memleket Partisi Genel Merkezi'nin önünde ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. İlk sözü alan Kılıçdaroğlu, "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmek benim ve Sayın İnce'nin görevi" dedi. İnce ise, "Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu ülkeyi yönetmemelidir." ifadelerini kullandı.Adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna İnce, “Hayır öyle bir şey demedim. Biz Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimi