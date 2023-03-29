Muharrem İnce: Adaylıktan çekileceğim demedim
18:09 29.03.2023 (güncellendi: 18:34 29.03.2023)
© Twitter / CHP Fotoğraf ServisiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce
© Twitter / CHP Fotoğraf Servisi
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna İnce, “Hayır öyle bir şey demedim. Biz Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz” dedi.
Memleket Partisi Genel Merkezi'ne beraberindeki heyetle gelen Kılıçdaroğlu'nu, Muharrem İnce karşıladı.
Görüşme sonrası Memleket Partisi Genel Merkezi'nin önünde ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.
İlk sözü alan Kılıçdaroğlu, "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmek benim ve Sayın İnce'nin görevi" dedi.
İnce ise, "Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu ülkeyi yönetmemelidir." ifadelerini kullandı.
Görüşme sonrası Memleket Partisi Genel Merkezi'nin önünde ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.
İlk sözü alan Kılıçdaroğlu, "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmek benim ve Sayın İnce'nin görevi" dedi.
İnce ise, "Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu ülkeyi yönetmemelidir." ifadelerini kullandı.
Adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna İnce, “Hayır öyle bir şey demedim. Biz Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz” dedi.