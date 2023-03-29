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SON DAKİKA | Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları gelecek hafta bir araya gelecek
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Millet Partisi'nden, 'Millet İttifakı' ismi için YSK'ya itiraz
Millet Partisi'nden, 'Millet İttifakı' ismi için YSK'ya itiraz
Millet Partisi, seçime kendi ismi ve logosuyla gireceklerini hatırlatarak, Millet İttifakı'nın ismi için YSK'ya itiraz etti 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T13:35+0300
2023-03-29T13:35+0300
2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
millet partisi
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Millet Partisi, parti isimlerinin 'Millet İttifakı'nda kullanılmasına Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak itiraz etti.Millet Partisi Genel Sekreteri Mehmet Ali Küçükgüzel ve beraberinde heyet, partilerinin ismimin 'Millet İttifakı'nda izinsiz kullanılmasına yönelik YSK'ya itiraz dilekçesi verdi. Basın mensuplarına açıklama yapan Küçükgüzel, 6'lı masanın ittifak adının 'Millet İttifakı' olamayacağını savunarak şöyle dedi:"Çünkü Millet Partisi kendi adı ve logosu altında tek başına seçime giriyor. Dünyanın en zengin dillerinden güzel Türkçe'mizde kelime kalmadı mı ki Millet Partisi'nin ön adı olan 'Millet' adını ittifakınıza ad olarak koyuyorsunuz? Siz ad bulamadıysanız bize bildirseydiniz biz size yakışan ad bulurduk. 6'lı masa kendine başka bir ad bulmalıdır. 6'lı masanın Millet Partisi'nin adını ittifak adı olarak belirlemesi ahlaki, hukuki ve yasal değildir. Nezakete sığmaz, siyasi ahlaka, erdeme aykırıdır, ayıptır, haksızdır, kanunlara açıkça aykırıdır. Her bir partinin ön adları kendine özeldir. Bu düşüncelerimizi nisan ayında yaptığımız basın açıklamamızda da kamuoyu ile paylaşmış ve ittifakınızda 'Millet' adını kullanmaya devam ederseniz biz size 'gasp ittifakı diyeceğiz' demiştik."
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millet ittifakı, millet partisi
millet ittifakı, millet partisi

Millet Partisi'nden, 'Millet İttifakı' ismi için YSK'ya itiraz

13:35 29.03.2023
© AAMillet Partisi'nden, 'Millet İttifakı' ismi için YSK'ya itiraz
Millet Partisi'nden, 'Millet İttifakı' ismi için YSK'ya itiraz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AA
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Millet Partisi, seçime kendi ismi ve logosuyla gireceklerini hatırlatarak, Millet İttifakı'nın ismi için YSK'ya itiraz etti
Millet Partisi, parti isimlerinin 'Millet İttifakı'nda kullanılmasına Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak itiraz etti.
Millet Partisi Genel Sekreteri Mehmet Ali Küçükgüzel ve beraberinde heyet, partilerinin ismimin 'Millet İttifakı'nda izinsiz kullanılmasına yönelik YSK'ya itiraz dilekçesi verdi. Basın mensuplarına açıklama yapan Küçükgüzel, 6'lı masanın ittifak adının 'Millet İttifakı' olamayacağını savunarak şöyle dedi:
"Çünkü Millet Partisi kendi adı ve logosu altında tek başına seçime giriyor. Dünyanın en zengin dillerinden güzel Türkçe'mizde kelime kalmadı mı ki Millet Partisi'nin ön adı olan 'Millet' adını ittifakınıza ad olarak koyuyorsunuz? Siz ad bulamadıysanız bize bildirseydiniz biz size yakışan ad bulurduk. 6'lı masa kendine başka bir ad bulmalıdır. 6'lı masanın Millet Partisi'nin adını ittifak adı olarak belirlemesi ahlaki, hukuki ve yasal değildir. Nezakete sığmaz, siyasi ahlaka, erdeme aykırıdır, ayıptır, haksızdır, kanunlara açıkça aykırıdır. Her bir partinin ön adları kendine özeldir. Bu düşüncelerimizi nisan ayında yaptığımız basın açıklamamızda da kamuoyu ile paylaşmış ve ittifakınızda 'Millet' adını kullanmaya devam ederseniz biz size 'gasp ittifakı diyeceğiz' demiştik."
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