https://sputniknews.com.tr/20230329/messi-arjantin-formasiyla-100ler-kulubune-girdi-1068892913.html

Messi, Arjantin formasıyla '100'ler kulübü'ne girdi

Messi, Arjantin formasıyla '100'ler kulübü'ne girdi

Son dünya şampiyonu Arjantin'in yıldızı Messi, milli takımının Curaçao ile oynadığı dostluk maçında 'hat-trick' yaparak adını '100'ler kulübü'ne yazdırdı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T12:10+0300

2023-03-29T12:10+0300

2023-03-29T12:17+0300

lionel messi

spor

gol

arjantin

şampiyonluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068893452_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd2caac6be8e3be71a2e7c286d1f0005.jpg

Santiago del Estero kentindeki Unico Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arjantin, konuk ettiği Karayip ülkesi Curaçao'yu 7-0 mağlup etti.Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Arjantin'in gollerini, 20., 33. ve 37. dakikalarda Lionel Messi, 23. dakikada Nicolas Gonzalez, 35. dakikada Enzo Fernandez, 78. dakikada Angel Di Maria ve 87. dakikada Gonzalo Montiel kaydetti.Bu maçın ardından milli formayla gol sayısını 102'ye çıkaran Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo (122) ve İranlı Ali Daei'nin (109) ardından 100 gol barajını aşan üçüncü oyuncu konumuna girdi.Milli formayla 100 gol barajını geçerek Dünya Kupası zaferi yaşayan ilk oyuncu unvanına da ulaşan yıldız oyuncu, Arjantin'in Panama'yı 2-0 yendiği geçen hafta oynanan dostluk maçının 89. dakikasında fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golüne de imza atmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230324/1068698052.html

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lionel messi, gol, arjantin, şampiyonluk