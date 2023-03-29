https://sputniknews.com.tr/20230329/marmara-universitesinde-yol-calismasi-sirasinda-gocuk-1068899781.html
Marmara Üniversitesi'nde yol çalışması sırasında göçük: 1 kişi göçük altında kaldı
Marmara Üniversitesi'nde yol çalışması sırasında göçük: 1 kişi göçük altında kaldı
Kadıköy’de Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde yol yapım çalışması sırasında göçük oluştu. Göçük altında kalan bir işçi yaralı halde kurtarılarak... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T13:45+0300
2023-03-29T13:45+0300
2023-03-29T13:46+0300
türkiye
marmara üniversitesi
göçük
işçi
yaralama
yaralanma
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Kadıköy’de Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde saat 12.00 sıralarında iddiaya göre, yerleşke içerisinde yapılan yol yapım çalışması esnasında göçük oluştu. Çalışma yapan işçilerden biri göçük altında kaldı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçi yaralı halde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göçüğün oluştuğu alan drone ile görüntülendi.
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marmara üniversitesi, göçük, işçi, yaralama, yaralanma
marmara üniversitesi, göçük, işçi, yaralama, yaralanma
Marmara Üniversitesi'nde yol çalışması sırasında göçük: 1 kişi göçük altında kaldı
13:45 29.03.2023 (güncellendi: 13:46 29.03.2023) Abone ol
Kadıköy’de Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde yol yapım çalışması sırasında göçük oluştu. Göçük altında kalan bir işçi yaralı halde kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Göçüğün oluştuğu alan havadan görüntülendi.
Kadıköy’de Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde saat 12.00 sıralarında iddiaya göre, yerleşke içerisinde yapılan yol yapım çalışması esnasında göçük oluştu.
Çalışma yapan işçilerden biri göçük altında kaldı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçi yaralı halde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göçüğün oluştuğu alan drone ile görüntülendi.