https://sputniknews.com.tr/20230329/marmara-universitesinde-yol-calismasi-sirasinda-gocuk-1068899781.html

Marmara Üniversitesi'nde yol çalışması sırasında göçük: 1 kişi göçük altında kaldı

Marmara Üniversitesi'nde yol çalışması sırasında göçük: 1 kişi göçük altında kaldı

Kadıköy’de Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde yol yapım çalışması sırasında göçük oluştu. Göçük altında kalan bir işçi yaralı halde kurtarılarak... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T13:45+0300

2023-03-29T13:45+0300

2023-03-29T13:46+0300

türkiye

marmara üniversitesi

göçük

işçi

yaralama

yaralanma

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Kadıköy’de Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde saat 12.00 sıralarında iddiaya göre, yerleşke içerisinde yapılan yol yapım çalışması esnasında göçük oluştu. Çalışma yapan işçilerden biri göçük altında kaldı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçi yaralı halde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göçüğün oluştuğu alan drone ile görüntülendi.

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marmara üniversitesi, göçük, işçi, yaralama, yaralanma