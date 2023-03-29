https://sputniknews.com.tr/20230329/libyada-151-yasadisi-gocmen-ulkeleri-nijeryaya-dondu-1068877550.html

Libya'da 151 yasadışı göçmen, ülkeleri Nijerya'ya döndü

Libya'da 151 yasadışı göçmen, ülkeleri Nijerya'ya döndü

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) , Avrupa'ya gitmeye çalışan 151 Nijeryalı düzensiz göçmenin gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndüğünü bildirdi. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T00:39+0300

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NEMA'dan yapılan açıklamada, Nijerya'ya dönen 151 yasadışı göçmenden 71'inin kadın, 14'ünün çocuk ve 13'ünün bebek olduğu belirtildi.Açıklamada, hükümetin düzensiz göçmelerin ülkelerine dönmeleri konusunda yardımcı olmaya devam edeceği vurgulandı.NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 17 ülkeden 22 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220629/libya-colunde-20-gocmen-susuzluktan-hayatini-kaybetti-1058115785.html

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