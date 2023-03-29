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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230329/lavrov-nato-fiilen-kiev-tarafinda-savasiyor-catismanin-daha-derinine-inecek-bir-yer-kalmadi-1068906800.html
Lavrov: NATO fiilen Kiev tarafında savaşıyor, çatışmanın daha derinine inecek bir yer kalmadı
Lavrov: NATO fiilen Kiev tarafında savaşıyor, çatışmanın daha derinine inecek bir yer kalmadı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO’nun fiilen Kiev rejiminin tarafında savaştığını, İttifak için çatışmanın daha derinine inecek bir yer kalmadığını belirtti. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:53+0300
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ukrayna krizi
rusya
iran
ukrayna
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında uzun süredir çatışmaya dahil olan NATO’nun fiilen Kiev rejiminin tarafında savaştığını söyledi.Lavrov, “(İranlı mevkidaşım ile) uzun süre önce çatışmaya dahil olan ve gittikçe daha derinine inen, öyle ki bence artık inecek yerleri kalmayan ve fiilen Kiev rejiminin tarafında savaşan NATO ülkelerinin baltalayıcı çizgisine bir kez daha dikkat çektik” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230329/rusya-turkiye-suriye-ve-iran-disisleri-bakan-yardimcilari-gelecek-hafta-bir-araya-gelecek-1068903733.html
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rusya, iran, ukrayna, sergey lavrov, hüseyin emir abdullahiyan
rusya, iran, ukrayna, sergey lavrov, hüseyin emir abdullahiyan

Lavrov: NATO fiilen Kiev tarafında savaşıyor, çatışmanın daha derinine inecek bir yer kalmadı

14:53 29.03.2023
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO’nun fiilen Kiev rejiminin tarafında savaştığını, İttifak için çatışmanın daha derinine inecek bir yer kalmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında uzun süredir çatışmaya dahil olan NATO’nun fiilen Kiev rejiminin tarafında savaştığını söyledi.
Lavrov, “(İranlı mevkidaşım ile) uzun süre önce çatışmaya dahil olan ve gittikçe daha derinine inen, öyle ki bence artık inecek yerleri kalmayan ve fiilen Kiev rejiminin tarafında savaşan NATO ülkelerinin baltalayıcı çizgisine bir kez daha dikkat çektik” diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
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