https://sputniknews.com.tr/20230329/lavrov-nato-fiilen-kiev-tarafinda-savasiyor-catismanin-daha-derinine-inecek-bir-yer-kalmadi-1068906800.html

Lavrov: NATO fiilen Kiev tarafında savaşıyor, çatışmanın daha derinine inecek bir yer kalmadı

Lavrov: NATO fiilen Kiev tarafında savaşıyor, çatışmanın daha derinine inecek bir yer kalmadı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO’nun fiilen Kiev rejiminin tarafında savaştığını, İttifak için çatışmanın daha derinine inecek bir yer kalmadığını belirtti. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T14:53+0300

2023-03-29T14:53+0300

2023-03-29T14:53+0300

ukrayna krizi

rusya

iran

ukrayna

sergey lavrov

hüseyin emir abdullahiyan

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında uzun süredir çatışmaya dahil olan NATO’nun fiilen Kiev rejiminin tarafında savaştığını söyledi.Lavrov, “(İranlı mevkidaşım ile) uzun süre önce çatışmaya dahil olan ve gittikçe daha derinine inen, öyle ki bence artık inecek yerleri kalmayan ve fiilen Kiev rejiminin tarafında savaşan NATO ülkelerinin baltalayıcı çizgisine bir kez daha dikkat çektik” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230329/rusya-turkiye-suriye-ve-iran-disisleri-bakan-yardimcilari-gelecek-hafta-bir-araya-gelecek-1068903733.html

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