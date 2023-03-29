https://sputniknews.com.tr/20230329/kuzey-kibris-cumhurbaskani-ersin-tatara-saldiri-girisimi-1068922789.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişimi
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişimi
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişiminde bulunan bir grup, "Türkler Kıbrıs’tan dışarı", "Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm" sloganları... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T21:40+0300
2023-03-29T21:40+0300
2023-03-29T21:45+0300
dünya
kuzey kıbrıs
ersin tatar
londra
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.Bir etkinliğe katılmak üzere yola çıkan Tatar, ellerinde Yunan bayrakları bulunan bir grup öğrencinin sözlü saldırısına uğradı.Rumlardan Ersin Tatar'a ölüm tehdidiGrup bir yandan "Türkler Kıbrıs’tan dışarı", "Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm" şeklinde skandal sloganlar attı. Tatar'dan ilk açıklamaTatar yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler" dedi.
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kuzey kıbrıs, ersin tatar, londra
kuzey kıbrıs, ersin tatar, londra
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişimi
21:40 29.03.2023 (güncellendi: 21:45 29.03.2023) Abone ol
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişiminde bulunan bir grup, "Türkler Kıbrıs’tan dışarı", "Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm" sloganları attı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.
Bir etkinliğe katılmak üzere yola çıkan Tatar, ellerinde Yunan bayrakları bulunan bir grup öğrencinin sözlü saldırısına uğradı.
Rumlardan Ersin Tatar'a ölüm tehdidi
Grup bir yandan "Türkler Kıbrıs’tan dışarı", "Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm" şeklinde skandal sloganlar attı.
Tatar'dan ilk açıklama
Tatar yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler" dedi.