https://sputniknews.com.tr/20230329/kuzey-akim-gaz-boru-hatlarinin-yakininda-bulunan-cisim-duman-samandirasi-cikti-1068918929.html

Kuzey Akım gaz boru hatlarının yakınında bulunan cisim duman şamandırası çıktı

Kuzey Akım gaz boru hatlarının yakınında bulunan cisim duman şamandırası çıktı

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının kollarından birinin yakınında bulunan cismin denizde kullanılan bir duman şamandırası olduğunu... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T19:27+0300

2023-03-29T19:27+0300

2023-03-29T19:29+0300

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Reuters’in Danimarka Enerji Ajansı’nın açıklamasında dayandırdığı habere göre, geçen Perşembe günü Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının kollarından birinin yakınında bulunan cismin denizde kullanılan bir duman şamandırası olduğu anlaşıldı.O zamandan bu yana ajansın, İsviçre ajansından uzmanların yardımıyla cismin ne olduğunu belirlemeye çalıştığı belirtildi.Danimarka Enerji Ajansı, 73 metre derinlikte bulunan ve çıkarılan cismin genellikle imdat sinyali göndermek için kullanılan deniz tipi duman şamandırası olabileceğini tahmin etti. Ajans yetkilileri, cismin ‘doğrudan güvenliğe tehdit oluşturmadığına’ dair güvence verdi.Geçen yıl 26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti. Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayla ilgili ortak soruşturma yürütüyor. Rus makamları ise patlamayı uluslararası terör eylemi olarak tanımladı.Daha önce New York Times gazetesi, istihbarat verilerine atıfla patlamaların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti. Ukrayna makamları ise patlamalarla alakası olduğunu reddediyor.

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