https://sputniknews.com.tr/20230329/kulupler-birligi-vakfi-ligden-cekilen-takimlar-sonrasi-puanlamayi-gorustu-1068923199.html

Kulüpler Birliği Vakfı, ligden çekilen takımlar sonrası puanlamayı görüştü

Kulüpler Birliği Vakfı, ligden çekilen takımlar sonrası puanlamayı görüştü

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilmesinin ardından puan durumuyla... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T21:57+0300

2023-03-29T21:57+0300

2023-03-29T21:57+0300

spor

kulüpler birliği

ali koç

puan

süper lig

spor toto süper lig

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Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, Gaziantep FK ile Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesinin ardından puan durumunun nasıl hesaplanması gerektiğini görüştüklerini aktardı.Koç, ayrıca yabancı oyuncu kuralı, Süper Lig ile Türkiye Kupası'nın yayın ihalesi, kulüplerin birkaç gün sonra alması gerektiği borçsuzluk kağıdı için vergisel mevzular ile Passolig ihalesinin görüşüldüğünü de dile getirdi.Toplantıya 12 kulübün katıldığını aktaran Ali Koç, "Puan konusunun nasıl ele alınacağı hususunda Hatayspor görüş bildirmek istemedi. Yedi kulüp bir görüşü savundu, dört kulüp başka bir görüşü savundu. Zor bir konu. Hangi karar verilirse verilsin 4-5 kulüp mağdur oluyor, 4-5 kulüp fayda sağlıyor." diye konuştu.Önlerinde iki alternatif olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:"Birincisi ligimizden çekilen iki kulübün bugüne kadar oynadığı maçların tescil edilmesi, bundan sonra oynayacağı maçların da hükmen mağlubiyet sayılması. İkinci alternatif de bugüne kadar oynanan bütün maçların yok hükmünde olması. Bu iki kulübe bu sezon hiç müsabakaya katılmamış muamelesi yapılmasıydı. İki alternatif de puan cetvelini etkiliyor. İki alternatifin de artısı ve eksisi var.Birinci alternatifte makul şeyler var. Maçlar oynandı, tescil edildi, yayıncı kuruluş gelirleri dağıtıldı, kartlar, ceza çeken oyuncular oldu. Bunlarda nasıl geri adım atacağız? Bunun içtihadı var. Geçmişte Samsunspor, Kastamonuspor, Elazığspor'un çekilmelerinde neler olduğunun örnekleri var. Diğer taraftan, 'Maçlar kabul edilmesin, sayılmasın.' diyenlerin de kuvvetli argümanları var. Beşiktaş haklı olarak, 'Aynı şampiyonluk için mücadele ediyoruz, ekstra 2 deplasman yaptık. Maddi açıdan kendi sahamda 35-40 bin kişiye oynayacağım, o kayıplarım var.' diyor. 'Vicdanen ve hakkaniyet olarak bakıldığı zaman böyle olması gerekir.' diye savunan kulüplerimiz var. Geldiğimiz noktada 17 kulüp bu konuyla ilgili görüş verecek. Görüşlerin hepsini yazılı istedik. Bunları TFF'ye sunacağız."Ali Koç, TFF'nin kulüplerin taleplerini önemsediğini belirterek, "TFF, benim 5 yıllık dönemimde ciddi anlamda kulüplerin taleplerine ve görüşlerine kulak veren, hassasiyet gösteren, yapabildiklerini yerine getirmeye çalışan, monolog değil, diyalog içinde olan ve kulüpler için var olan bir federasyon kimliğini çok kısa süre içerisinde göstermiştir. Niyet Türk futbolunu ilerletmek, yapısal sorunlarını çözmek, kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak, kulüplere fayda sağlamak ve kulüplerin federasyonu olmak. Diğer iki federasyon ile karşılaştırdığım zaman siyah ve beyaz kadar fark var. Biz görüşleri götüreceğiz, onlar ne karar verecek göreceğiz. Onların zaten verdiği karar var. Bundan dönerler mi, dönmezler mi zaman gösterecek. Ne karar verirlerse de biz kulüpler olarak anlayışla ve saygı karşılayacağız" ifadelerini kullandı.'Yedisi maçların hiç sayılmamasını istedi'Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Koç, toplantıda görüş bildiren 7 kulübün Gaziantep FK ve Hatayspor'un bu sezonki tüm maçlarının yok sayılmasını istediğini dile getirdi.Koç, toplantıdaki görüşlerin hangi yönde olduğuyla ilgili soru üzerine, "Dördü TFF'nin şu anda aldığı kararla paralel, 7'si de maçların hiç sayılmamasını istedi." dedi.Sadece görüşleri sunacaklarını ve TFF'ye herhangi bir başvuru yapmayacaklarını anlatan Koç, şöyle devam etti:'Play-off ne kadar gerçekçi, emin değilim'Koç, basında Süper Lig'de play-off uygulanması gerektiği şeklindeki görüşlerin gerçekçi olmadığını söyledi.Play-off konusunun çok konuşulmadığını aktaran Koç, "Play-off konusu daha çok basında gündeme geliyor. Burada etraflıca bir tartışması olmadı. Ancak sezonun 3'te 2'si bittiği bir ortamda radikal bir değişikliğe gitmek ne kadar gerçekçi, emin değilim" şeklide görüş belirtti.Yabancı oyuncu kuralıBaşkan Ali Koç, yeni yabancı oyuncu kuralının 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk açıklanması gerektiğini söyledi.TFF ile 17 Nisan'da yabancı oyuncu kuralı ve Spor Yasası'nın da görüşüleceği toplantı düzenleyeceklerini aktaran Koç, şu ifadeleri kullandı:'Allah sonumuzu hayretsin'Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun zorlu bir döneme girdiğini söyledi.Kulüplerin mali sıkıntılarının çok büyük olduğunu vurgulayan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20230328/turkiye-euro-2024-elemeleri-d-grubundaki-ikinci-macinda-konuk-ettigi-hirvatistana-2-0-yenildi-1068875418.html

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kulüpler birliği, ali koç, puan, süper lig, spor toto süper lig