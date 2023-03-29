https://sputniknews.com.tr/20230329/kremlin-bati-ile-hibrit-savas-uzun-surecek--1068900676.html
Kremlin: Batı ile hibrit savaş uzun sürecek
Kremlin: Batı ile hibrit savaş uzun sürecek
Kremlin Sözcüsü Peskov basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:02+0300
2023-03-29T14:02+0300
2023-03-29T14:04+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın toplantısında, harekatın ne zaman sona ereceğine dair öngörülerinin ne olduğu sorusunu yanıtladı. Bu tür soruların Rusya Savunma Bakanlığı’nda görevli uzmanlara sorulmasının daha uygun olacağını dile getiren Peskov Rusya’ya karşı hibrit savaşın uzun süreceğini vurgulayarak, “Bu konuda metanet, özgüven, kararlılık ve Devlet Başkanı’nın etrafında birliğe ihtiyacımız var" dedi.'Ukrayna ile ilgili durumda, hedeflere siyasi ve diplomatik yollardan ulaşmak imkansız'Rusya'nın Ukrayna ile ilgili durumda hedeflerine ulaşmasının tek yolunun özel askeri harekat olmaya devam ettiğine dikkat çeken Peskov, “Rusya'nın hedeflerine çeşitli şekillerde ulaşılabilir. Siyasi ve diplomatik yollardan bunu yapmak imkansız ise, ki Ukrayna örneğinde bu imkansız, ne yazık ki askeri yollardan, yani özel askeri harekat yapılarak yapılır” diye konuştu. Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın kilit taleplerinin yeni bölgelerdeki nüfusun güvenliğinin ve ülke genelindeki güvenliğin sağlanması olduğunun altını çizdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: Batı ile hibrit savaş uzun sürecek
14:02 29.03.2023 (güncellendi: 14:04 29.03.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın toplantısında, harekatın ne zaman sona ereceğine dair öngörülerinin ne olduğu sorusunu yanıtladı.
Bu tür soruların Rusya Savunma Bakanlığı’nda görevli uzmanlara sorulmasının daha uygun olacağını dile getiren Peskov Rusya’ya karşı hibrit savaşın uzun süreceğini vurgulayarak, “Bu konuda metanet, özgüven, kararlılık ve Devlet Başkanı’nın etrafında birliğe ihtiyacımız var" dedi.
'Ukrayna ile ilgili durumda, hedeflere siyasi ve diplomatik yollardan ulaşmak imkansız'
Rusya'nın Ukrayna ile ilgili durumda hedeflerine ulaşmasının tek yolunun özel askeri harekat olmaya devam ettiğine dikkat çeken Peskov, “Rusya'nın hedeflerine çeşitli şekillerde ulaşılabilir. Siyasi ve diplomatik yollardan bunu yapmak imkansız ise, ki Ukrayna örneğinde bu imkansız, ne yazık ki askeri yollardan, yani özel askeri harekat yapılarak yapılır” diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın kilit taleplerinin yeni bölgelerdeki nüfusun güvenliğinin ve ülke genelindeki güvenliğin sağlanması olduğunun altını çizdi.