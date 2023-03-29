https://sputniknews.com.tr/20230329/kocaelide-devrilen-servis-midibusundeki-8-kisi-yaralandi-1068888080.html
Kocaeli'de devrilen servis midibüsündeki 8 kişi yaralandı
Kocaeli'de devrilen servis midibüsündeki 8 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T10:41+0300
2023-03-29T10:41+0300
2023-03-29T10:41+0300
türkiye
kocaeli
gebze
servis
trafik kazası
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Kirazpınar Mahallesi 2795. Sokak'ta seyreden Y.T. yönetimindeki 41 P 1590 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada sürücü ile araçtaki 7 işçi yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
türkiye
kocaeli
gebze
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MIA „Rosiya Segodnya“
kocaeli, gebze, servis, trafik kazası
kocaeli, gebze, servis, trafik kazası
Kocaeli'de devrilen servis midibüsündeki 8 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Kirazpınar Mahallesi 2795. Sokak'ta seyreden Y.T. yönetimindeki 41 P 1590 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 7 işçi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.