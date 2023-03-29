https://sputniknews.com.tr/20230329/kocaelide-devrilen-servis-midibusundeki-8-kisi-yaralandi-1068888080.html

Kocaeli'de devrilen servis midibüsündeki 8 kişi yaralandı

Kocaeli'de devrilen servis midibüsündeki 8 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T10:41+0300

2023-03-29T10:41+0300

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türkiye

kocaeli

gebze

servis

trafik kazası

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Kirazpınar Mahallesi 2795. Sokak'ta seyreden Y.T. yönetimindeki 41 P 1590 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada sürücü ile araçtaki 7 işçi yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

türkiye

kocaeli

gebze

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kocaeli, gebze, servis, trafik kazası