https://sputniknews.com.tr/20230329/kis-geri-geldi-meteorolojiden-yogun-kar-yagisi-ve-kuvvetli-saganak-uyarisi-1068880694.html

Kış geri geldi: Meteoroloji'den yoğun kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarısı

Kış geri geldi: Meteoroloji'den yoğun kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 29 Mart 2023 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt geneli yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girmişken sıcaklıklar... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T06:40+0300

2023-03-29T06:40+0300

2023-03-29T06:40+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında bütün bölgelerin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun iç ve batı kesimleri ile Balıkesir'in güneyi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Antalya'nın doğusu, Ankara ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun iç ve batı kesimleri ile Balıkesir'in güneyi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Antalya'nın doğusu, Ankara ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak, iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, güneydoğusunun, Trakya kesiminin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıİSTANBUL 4°C, 7°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıKOCAELİ 4°C, 5°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıEgeÇok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde, sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 0°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AkdenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimleri ile doğusunda güneyli yönlerden, batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADANA 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 14°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.K.MARAŞ 10°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.İç AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusu ile Ankara ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, itibaren batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ANKARA 2°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 1°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KONYA 3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlıSİVAS 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, karla karışık yağmurluBatı KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.BOLU 0°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU 2°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 4°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Orta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmur, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de, bölge genelinde kuvvetli ve iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 5°C, 6°CÇok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 6°C, 7°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTOKAT 4°C, 5°CÇok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON 9°C, 10°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlıDoğu AnadoluÇok bulutlu, Van ve Iğdır dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak, zamanla kuzeyinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerde kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 8°C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 4°C, 8°CÇok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS 4°C, 11°CÇok bulutlu ve yağmurlu, zamanla yağmur ve karla karışık yağmurluMALATYA 8°C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Güneydoğu AnadoluÇok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 8°C, 12°CÇok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıDİYARBAKIR 9°C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP 8°C, 11°CÇok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA 8°C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı