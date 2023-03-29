https://sputniknews.com.tr/20230329/kilicdaroglu-halil-ibrahim-sofrasina-tum-kalbimle-inaniyor-ve-bu-dogrultuda-mucadele-ediyorum-1068925594.html

Kılıçdaroğlu: Halil İbrahim sofrasına tüm kalbimle inanıyor ve bu doğrultuda mücadele ediyorum

Kılıçdaroğlu: Halil İbrahim sofrasına tüm kalbimle inanıyor ve bu doğrultuda mücadele ediyorum

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Halil İbrahim sofrasına tüm kalbimle inanıyor ve bu doğrultuda mücadele ediyorum. Türkiye’yi... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T23:10+0300

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kemal kılıçdaroğlu

2023 türkiye seçimleri

seçim

cumhurbaşkanı adayı

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’yi dünyayla rekabet edecek duruma getireceksek, gençlerimizi dünya sahnesine taşıyacaksak, tabii ki kibirlenmeyeceğiz" dedi.Kılıçdaroğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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2023

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kemal kılıçdaroğlu, seçim, cumhurbaşkanı adayı