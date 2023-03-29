https://sputniknews.com.tr/20230329/kemal-kilicdaroglu-kadinlar-omuz-omuza-durduklarinda-aradan-kimse-gecemez-1068921387.html

Kemal Kılıçdaroğlu: Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez

Kemal Kılıçdaroğlu: Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T21:09+0300

2023-03-29T21:09+0300

2023-03-29T21:14+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

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Kılıçdaroğlu "Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez" başlığıyla sosyal medyada paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi: Bu aralar, gittiğimiz her yerde, kadınlar sessizce yanıma geliyor. Seçim ile ilgili sorular soruyorlar. Çok ama çok kaygılılar. Başörtülüsü, başı açığı, bekarı, evlisi, annesi... İnanın hiç fark etmiyor. Hepsinin kaygısı aynı. Temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar. Haklarının bir seçim havucu olarak radikal unsurlara sunulması onları dehşete düşürmüş durumda. Kadınların sırtında zaten devasa bir yük var. Çocuğa, yaşlıya, hastaya, evin işine, her şeye yetmeye çalışıyorlar. Ve çoğu ev kadınının hiçbir güvencesi yok bu ülkede.Bu yük yeterince ağır değilmiş gibi bir de şimdi en temel haklarının alınması tehdidiyle karşı karşıyalar. Çok ama çok büyük talihsizlik. Onlar için değil, tüm Türkiye için bu çok büyük bir talihsizlik. Bu gece kadınlara seslenmek istiyorum: Türkiye sizleri çok yordu, biliyorum. Özellikle genç muhafazakâr kadınlara, Bay Kemal gelirse, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz, propagandasını yaptılar. Aylarca yaptılar, günlerce yaptılar. Sürekli yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar.Bunu yapanlar sonra pazarlık masalarına oturdular, sonra sizler bir çırpıda üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Mübalağa etmiyorum, üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Aslında bu yaptıklarının bir adı var ama söylemeye dilim varmıyor. Altını özellikle çizmek isterim: Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz.

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kemal kılıçdaroğlu