https://sputniknews.com.tr/20230329/kar-yagisi-nedeniyle-yozgatta-egitime-1-gun-ara-verildi-1068917673.html
Kar yağışı nedeniyle Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi
Kar yağışı nedeniyle Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi
Kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı Yozgat'ta eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T18:42+0300
2023-03-29T18:42+0300
2023-03-29T18:42+0300
yaşam
yozgat
kar tatili
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Bugün sabah saatlerinden itibaren yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdüren kar yağışı özellikle de yüksek kesimlerde hayatı felç etti. Vatandaşların zor anlar yaşamasına neden olan Yozgat'ta kar kalınlığı kent merkezinde 10 santime ulaştı.Yozgat merkezde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Yozgat il genelinde; kar yağışının etkili olması, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 30 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Eğitime verilen ara, Yozgat Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
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yozgat, kar tatili
Kar yağışı nedeniyle Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi
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Kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı Yozgat'ta eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Bugün sabah saatlerinden itibaren yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdüren kar yağışı özellikle de yüksek kesimlerde hayatı felç etti. Vatandaşların zor anlar yaşamasına neden olan Yozgat'ta kar kalınlığı kent merkezinde 10 santime ulaştı.
Yozgat merkezde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Yozgat il genelinde; kar yağışının etkili olması, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 30 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Eğitime verilen ara, Yozgat Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu.