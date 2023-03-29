https://sputniknews.com.tr/20230329/ithal-cep-telefonlarina-gumruk-zammi-iptal-edildi-1068877941.html
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi
İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T01:04+0300
2023-03-29T01:04+0300
2023-03-29T01:06+0300
ekonomi
türkiye
cep telefonu
gümrük
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/16/1052008748_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2e8fb6b8dd52cfba46144810116379e6.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı. TRT Haber'in aktardığına göre böylece, cep telefonlarını yaklaşık 2 bin 500 lira artıracak düzenleme iptal edilmiş oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/16/1052008748_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_ce0c284829e4b686c3274f7ec4d01263.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, cep telefonu, gümrük
türkiye, cep telefonu, gümrük
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi
01:04 29.03.2023 (güncellendi: 01:06 29.03.2023) Abone ol
İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
TRT Haber'in aktardığına
göre böylece, cep telefonlarını yaklaşık 2 bin 500 lira artıracak düzenleme iptal edilmiş oldu.