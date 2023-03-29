https://sputniknews.com.tr/20230329/ithal-cep-telefonlarina-gumruk-zammi-iptal-edildi-1068877941.html

İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi

İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

türkiye

cep telefonu

gümrük

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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı. TRT Haber'in aktardığına göre böylece, cep telefonlarını yaklaşık 2 bin 500 lira artıracak düzenleme iptal edilmiş oldu.

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2023

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türkiye, cep telefonu, gümrük