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https://sputniknews.com.tr/20230329/italyada-hukumetten-sentetik-gidayi-yasaklamaya-yonelik-adim-1068878286.html
İtalya'da hükümetten sentetik gıdayı yasaklamaya yönelik adım
İtalya'da hükümetten sentetik gıdayı yasaklamaya yönelik adım
İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, yapay et de dahil olmak üzere sentetik gıda üretiminin ve pazarlanmasının yasaklanmasına... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T01:41+0300
2023-03-29T01:49+0300
italya
dünya
giorgia meloni
gıda
sentetik gıda
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Başbakan Meloni başkanlığında salı akşamı toplanan bakanlar kurulu, farklı konularda önemli kararlar aldı. Buna göre, bakanlar kurulu, yapay et de dahil olmak üzere sentetik gıda ile yem üretimini ve aynı zamanda pazarlanmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Hükümet, tasarının yasalaşması için parlamentonun alt ve üst kanadının onayını arayacak.Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Zenginlerin iyi beslendiği, yoksulların yemediği bir toplumda sentetik gıda ile sosyal adaletsizlik riski vardır. Burada, zulümcü bir tutumdan ziyade güçlü bir koruma arzusu söz konusu" dedi.Sağlık Bakanı Orazi Schillaci de hazırladıkları yasa tasarısını savunarak, "Bu tedbir esasına dayalı bir yasadır çünkü günümüzde sentetik gıdaların etkilerine dair bilimsel bir çalışma yok" diye konuştu.Schillaci, bu yasa tasarısıyla vatandaşlarının sağlığını en üst düzeyde koruduklarını ve Akdeniz diyetine dayanan gıda-tarım kültürlerine sahip çıktıklarını belirtti.Hükümetin parlamentonun onayına sunacağı yasa tasarısının yasalaşması halinde mevzuata aykırı hareket edenlere 60 bin avroya kadar para cezası uygulanması öngörülüyor.Bakanlar kurulu, ayrıca aile ve işletmeleri yüksek enerji faturalarından korumak maksatlı 4,9 milyar avroluk kaynak tahsis edilmesini de onayladı.Bu arada, Başbakan Meloni kabinenin ardından başbakanlık sarayı Chigi yakınlarında toplanan İtalya Ziraatçıler Derneği (Coldiretti) üyeleriyle görüştü. Sentetik gıdanın yasaklanmasını savunan ve isteyen Coldiretti üyeleri Başbakan Meloni'ye teşekkür ederken, Meloni de "İtalya'nın mükemmelliğini aynı zamanda tüketiciyi de koruyan bu düzenlemeyi çiftçilerimizle kutlamazsak olmaz" dedi.Öte yandan, sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) hafta başında parlamentonun üst kanadı Senato’ya anoreksiya ve blumiya yeme bozukluklarını sosyal medyada teşvik edenlere yönelik farklı para ve hapis cezası öngören yasa tasarısı sundu.
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italya, giorgia meloni, gıda, sentetik gıda
italya, giorgia meloni, gıda, sentetik gıda

İtalya'da hükümetten sentetik gıdayı yasaklamaya yönelik adım

01:41 29.03.2023 (güncellendi: 01:49 29.03.2023)
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE / İtalya bayrağı
İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE /
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İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, yapay et de dahil olmak üzere sentetik gıda üretiminin ve pazarlanmasının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısı hazırladı.
Başbakan Meloni başkanlığında salı akşamı toplanan bakanlar kurulu, farklı konularda önemli kararlar aldı. Buna göre, bakanlar kurulu, yapay et de dahil olmak üzere sentetik gıda ile yem üretimini ve aynı zamanda pazarlanmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Hükümet, tasarının yasalaşması için parlamentonun alt ve üst kanadının onayını arayacak.
Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Zenginlerin iyi beslendiği, yoksulların yemediği bir toplumda sentetik gıda ile sosyal adaletsizlik riski vardır. Burada, zulümcü bir tutumdan ziyade güçlü bir koruma arzusu söz konusu" dedi.
Sağlık Bakanı Orazi Schillaci de hazırladıkları yasa tasarısını savunarak, "Bu tedbir esasına dayalı bir yasadır çünkü günümüzde sentetik gıdaların etkilerine dair bilimsel bir çalışma yok" diye konuştu.
Schillaci, bu yasa tasarısıyla vatandaşlarının sağlığını en üst düzeyde koruduklarını ve Akdeniz diyetine dayanan gıda-tarım kültürlerine sahip çıktıklarını belirtti.
Hükümetin parlamentonun onayına sunacağı yasa tasarısının yasalaşması halinde mevzuata aykırı hareket edenlere 60 bin avroya kadar para cezası uygulanması öngörülüyor.
Bakanlar kurulu, ayrıca aile ve işletmeleri yüksek enerji faturalarından korumak maksatlı 4,9 milyar avroluk kaynak tahsis edilmesini de onayladı.
Bu arada, Başbakan Meloni kabinenin ardından başbakanlık sarayı Chigi yakınlarında toplanan İtalya Ziraatçıler Derneği (Coldiretti) üyeleriyle görüştü. Sentetik gıdanın yasaklanmasını savunan ve isteyen Coldiretti üyeleri Başbakan Meloni'ye teşekkür ederken, Meloni de "İtalya'nın mükemmelliğini aynı zamanda tüketiciyi de koruyan bu düzenlemeyi çiftçilerimizle kutlamazsak olmaz" dedi.
Öte yandan, sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) hafta başında parlamentonun üst kanadı Senato’ya anoreksiya ve blumiya yeme bozukluklarını sosyal medyada teşvik edenlere yönelik farklı para ve hapis cezası öngören yasa tasarısı sundu.
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