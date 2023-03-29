https://sputniknews.com.tr/20230329/istanbulun-kentsel-donusumu-10-20-yil-surebilir-evim-kuculecek-endisesiyle-istemiyorlar-1068892102.html

İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir: ''Evim küçülecek' endişesiyle istemiyorlar'

İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir: ''Evim küçülecek' endişesiyle istemiyorlar'

AYİDER Başkanı Tavukçuoğlu, maddi imkan sağlandığı takdirde 10-20 yıl arasında İstanbul'un kentsel dönüşümle yenilenebileceğini belirtti. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T11:53+0300

2023-03-29T11:53+0300

2023-03-29T11:53+0300

türkiye

istanbul

kentsel dönüşüm

bina

deprem

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Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, dönüşümün hızlıca yapılması için kamunun öne çıkması gerektiğini söyledi.İstanbul gibi büyük bir şehrin dönüşümü için özel fon temin edilmesi gerektiğine dikkati çeken Tavukçuoğlu, "Vatandaşa ana parayı ödemek koşuluyla faizsiz borç verilebilir. Bu dönüşüm yerel müteahhitlerle kısa sürede yapılacak bir konu değil. Dışardan sıfır ya da çok düşük faizli nakit bulmamız lazım" diye konuştu.'Deprem durumunda 300 milyar dolar gibi bir nakit lazım'Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin olduğu bölgede 13 milyon insan yaşadığını, buranın ayağa kalkması için yaklaşık 100 milyar dolarlık bir bütçenin öngörüldüğünü anlatan Tavukçuoğlu, "İstanbul çok daha zor bir şehir olduğu için bunun en az 2-3 misli yani 300 milyar dolar gibi bir nakit lazım. Bu sayede İstanbul'u caddesi, okulu, hastanesi ile yenileyebiliriz" ifadelerini kullandı.‘İstanbul'da risksiz bina, yüzde 10-20’Tavukçuoğlu, İstanbul'da arsa kıtlığına dikkati çekerek, mevcutların da çok pahalı olduğunu anlattı.Eski binalar yenilediğinde fiyatların astronomik şekilde arttığını, bunun da insanların yeni ev sahibi olmasını zorlaştırdığını söyledi.Türkiye'de 1950'li yılların sonuna doğru betonarme binaların yapılmaya başlandığını hatırlatan Tavukçuoğlu, şöyle devam etti:"İnsan gücümüz, bilgimiz, birikimimiz var"Depremden sonra hazırlanan kentsel dönüşüm destek paketinin önemini vurgulayan Tavukçuoğlu, konut başına verilen 600 bin liralık kredinin 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldığını, müteahhitler olarak bunun 2.5 milyon liraya çıkarılmasının daha uygun olduğunu düşündüklerini kaydetti.AYİDER Başkanı Tavukçuoğlu, maddi imkan sağlandığı takdirde kentsel dönüşümün çok kolaylıkla yapılacağının altını çizerek, "Bizim insan gücümüz, bilgimiz, birikimimiz var. Biz, bu dönüşümü yaparız. Nasıl ki deprem bölgesinde devletimiz inisiyatif aldı, ikinci aya girmeden 50 bin konutun ihalesi yapılıp, inşaata başlandıysa kentsel dönüşümü de bu şekilde yaparız. Bize kaynak lazım. Parayı devletimiz bulsun biz müteahhitleri davet etsin, 'yapacağın yer burası, hadi başla' dediği anda 10-20 yıl arasında İstanbul'u yenileriz" diye konuştu.'Benim paramla binasının yenilenmesini istiyor'Kentsel dönüşümde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini anlatan Tavukçuoğlu, şöyle devam etti:Tavukçuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olduğunu belirterek, "Ülkem bir deprem bölgesi, ben şehirlerimi yenilemeye çalışıyorum, 50 bin insanımı kaybettim. Bana fon verin" dendiğinde dünyadan ve Avrupa'dan bu kaynağın bulunabileceğini dile getirdi.Gerek vatandaşın gerekse devletin imkanlarıyla evlerin bir an önce yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Tavukçuoğlu, "Depremin ne zaman geleceğini bilemiyoruz. O yüzden bir an önce bu yeni ve sağlam konutlara geçmeliyiz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230324/marmara-denizine-yakin-binalar-depremde-risk-altinda-kentsel-donusum-acil-sekilde-baslamali-1068706543.html

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