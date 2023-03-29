https://sputniknews.com.tr/20230329/israilde-gerilim-statukoyu-devam-ettirmek-isteyenler-ve-revizyonist-olmaya-calisanlar-arasinda-1068975755.html

‘İsrail’de gerilim statükoyu devam ettirmek isteyenler ve revizyonist olmaya çalışanlar arasında’

‘İsrail’de gerilim statükoyu devam ettirmek isteyenler ve revizyonist olmaya çalışanlar arasında’

Dr. Gökhan Çınkara’ya göre Netanyahu siyasi kargaşada destek yitirmemek için yargı reformunu erteledi. Netanyahu, endişelenen Biden’a ‘içişlerimize karışma’... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T21:38+0300

2023-03-29T21:38+0300

2023-03-30T21:40+0300

eksen

radyo

israil

ukrayna krizi

birleşik arap emirlikleri (bae)

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İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini tırpanlayacak, yargıç atamalarını etkileyecek ‘yargı reformunu’ kitlesel gösterilerin ardından yaza erteledi. Ancak kriz tam olarak dinmemişken dikkatler İsrail’in ABD ile ilişkilerine çevrildi.ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu’daki en yakın müttefikleri olan ülkedeki kriz için “İsrail’in bu yolda yürümeye devam etmesi mümkün değil” derken, durumun ‘büyük endişe yarattığını’ belirtti. Daha önce ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides, Netanyahu’nun yakında Washington’ı ziyaret edeceğini söylemişken, Beyaz Saray ziyaretle ilgili henüz plan olmadığını duyurdu.Ardından İsrail Başbakanı’ndan oldukça sert bir açıklama geldi. Biden’ı 40 yıldır tanıdığını belirterek, ‘İsrail’e ‘bağlılığını’ öven Netanyahu, ABD yönetimini iç işlerine karışmamaya çağırdı. Yönetiminin denge kurarak demokrasiyi güçlendirmeye kararlı olduğunu dile getiren Netanyahu, "İsrail, kararlarını en iyi dostları da dâhil olmak üzere dışarıdan gelen baskılara göre değil, halkının iradesiyle alan egemen bir ülkedir" vurgusu yaptı.Bu açıklamalar Biden yönetiminin "Müdahale etmiyoruz. Bu husustaki pozisyonumu biliyorlar. Amerika'nın pozisyonunu biliyorlar. Amerikan Yahudilerinin pozisyonunu biliyorlar" yanıtını verdi. Biden’ın telefonda konuşmak yerine Netanyahu’ya mesajını İsrail’deki Amerikan büyükelçisi kanalıyla ilettiği belirtiliyor.İsrail’deki kriz, İsrail-ABD ilişkileri ve bölgeye yansımalarını Ankara Küresel Siyaset Merkezi’nden Dr. Gökhan Çınkara ile konuştuk.‘Biri statükoyu devam ettirmeye, diğeri revizyonist hareket etmeye çalışıyor’Dr. Gökhan Çınkara’ya göre, Netanyahu’nun yargıda reform politikası İsrail sağında epeydir dile getiriliyordu. Yargıçların seçimi ve Yüksek Mahkeme’nin aktivizmin ucunu kaçırdığı görüşlerine dikkat çeken Çınkara, yine başbakanın görevden alınmasının zorlaştırılmasının hedeflendiğini anımsattı. Çınkara, gerilimin İsrail’de kurucu düşünceyi temsil eden elitler ile seçilmişlerin atanmışlar üzerinde olmasını isteyenler arasında olduğu görüşünde:‘İsrail kamuoyunda Devrim Muhafızları’na benzer bir şey mi kuruluyor gibi yorumlar yükseldi’Netanyahu’nun yargı reformunu yaza ertelemesinin hem kargaşa ortamında siyasi desteğinin azalması kaygısı hem de diyalog stratejisi olduğu görüşündeki Çınkara, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in ‘ulusal muhafız’ planına destek vermek durumunda kalmasını ise kaygı verici diye niteledi. Çınkara, İsrail’de ‘Devrim Muhafızları benzeri bir şey mi kuruluyor’ sorularına yol açtığını aktardı:‘İsrail sağı içinde Amerika’ya şüphecilik yükseliyor’ABD-İsrail ilişkisinin dışarıdan göründüğü gibi olmadığı görüşünü dile getiren Çınkara’ya göre özellikle ABD’de Demokratik Parti iktidarı dönemlerinde İsrail’de sağ iktidar varsa ‘uyumsuzluklar yaşandığını’ belirtti. Obama döneminden ve şu anki Biden yönetiminden örnek veren Çınkara, ABD’nin hala Arap isyanlarında olduğu gibi ‘dışarıdan demokrasi taşıma’ modunda olduğunu vurguladı. Çınkara, İsrail’in de böyle bir derdi olmadığını ve sağ kanatta ve Likud içinde ‘Amerika’ya şüpheciliğin yükseldiğini söyledi:‘İsrail’den de biraz Çin ve Rusya’yla yakınlaşma görebiliriz’Ukrayna krizinden de örnek veren Çınkara’ya göre hem İsrail hem de Körfez, Amerikan yanlısı politika izlemedi, Rusya her tarafla ilişkiyi sürdürdü. Çınkara, son dönemde denkleme Çin’in eklendiğini anımsatırken, artık ABD’nin ikili ilişkilerle ülkelerin içişlerini yapılandırmasından uzaklaşıldığı değerlendirmesinde bulundu:

israil

birleşik arap emirlikleri (bae)

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2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, israil, ukrayna krizi, birleşik arap emirlikleri (bae)