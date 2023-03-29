İBB'den parçalanan metrobüs görüntülerine dair açıklama: 'Geri dönüşüm için devredilen araçlardır'

"Söz konusu görüntü, 2007 ve 2008 yılında Hollanda'dan alınan, verimsizliği ve ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hurdaya ayrılan, yedek parçası bulunmayan ve üretici firması da iflas etmiş olan eski metrobüs araçlarının geri dönüşüm için devredildiği Makine Kimya Endüstrisi tarafından geri dönüşüm için taşınması öncesi parçalara ayrılma görüntüsüdür. İETT, yerli üretim olan güçlü ve konforlu metrobüs araçlarını İstanbul'a kazandırmaya devam edecek."