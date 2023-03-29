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İBB'den parçalanan metrobüs görüntülerine dair açıklama: 'Geri dönüşüm için devredilen araçlardır'
İBB'den parçalanan metrobüs görüntülerine dair açıklama: 'Geri dönüşüm için devredilen araçlardır'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'sosyal medyada parçalara ayrılma görüntüleri yer alan metrobüslerin, hurdaya ayrılan ve geri dönüşüm için devredilen... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T23:02+0300
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ibb
metrobüs
hurda
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İBB kuruluşu İETT'ye ait bir metrobüsün iş makinesi tarafından parçalandığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almasının ardından, İBB'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, eski metrobüs araçlarının Makine Kimya Endüstrisi tarafından taşınma öncesinde parçalara ayrılma görüntülerinin, "İETT'nin metrobüs araçlarını parçaladığı" iddiasıyla haberleştirildiği kaydedilerek, şöyle denildi:
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ibb, metrobüs, hurda
İBB'den parçalanan metrobüs görüntülerine dair açıklama: 'Geri dönüşüm için devredilen araçlardır'
23:02 29.03.2023 (güncellendi: 23:13 29.03.2023) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'sosyal medyada parçalara ayrılma görüntüleri yer alan metrobüslerin, hurdaya ayrılan ve geri dönüşüm için devredilen araçlar olduğunu' duyurdu.
İBB kuruluşu İETT'ye ait bir metrobüsün iş makinesi tarafından parçalandığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almasının ardından, İBB'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, eski metrobüs araçlarının Makine Kimya Endüstrisi tarafından taşınma öncesinde parçalara ayrılma görüntülerinin, "İETT'nin metrobüs araçlarını parçaladığı" iddiasıyla haberleştirildiği kaydedilerek, şöyle denildi:
"Söz konusu görüntü, 2007 ve 2008 yılında Hollanda'dan alınan, verimsizliği ve ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hurdaya ayrılan, yedek parçası bulunmayan ve üretici firması da iflas etmiş olan eski metrobüs araçlarının geri dönüşüm için devredildiği Makine Kimya Endüstrisi tarafından geri dönüşüm için taşınması öncesi parçalara ayrılma görüntüsüdür. İETT, yerli üretim olan güçlü ve konforlu metrobüs araçlarını İstanbul'a kazandırmaya devam edecek."