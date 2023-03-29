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Futbol maçlarında yasa dışı bahis sistemi kullananlara operasyon: 16 şüpheli yakalandı
Futbol maçlarında yasa dışı bahis sistemi kullananlara operasyon: 16 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis sistemi kullanarak haksız kazanç sağlayanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi yakaladı.Adreslerde yapılan aramalarda 216 bin 450 lira, 560 dolar, 560 avro, 399 kalaşnikof mermisi, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi.Hiç bir sisteme dahil olmadan yüz yüze bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/aziz-yildirim-futbolda-sike-davasinda-actigi-tazminat-davasini-kazandi-1068709448.html
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türkiye, futbol, bahis, iddia, gözaltı
türkiye, futbol, bahis, iddia, gözaltı

Futbol maçlarında yasa dışı bahis sistemi kullananlara operasyon: 16 şüpheli yakalandı

09:44 29.03.2023
© AAbahis operasyonları
bahis operasyonları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AA
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İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis sistemi kullanarak haksız kazanç sağlayanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda 216 bin 450 lira, 560 dolar, 560 avro, 399 kalaşnikof mermisi, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi.
Hiç bir sisteme dahil olmadan yüz yüze bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
TÜRKİYE
Aziz Yıldırım 'Futbolda Şike Davası'nda açtığı tazminat davasını kazandı
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