https://sputniknews.com.tr/20230329/futbol-maclarinda-yasa-disi-bahis-sistemi-kullananlara-operasyon-16-supheli-yakalandi-1068884765.html

Futbol maçlarında yasa dışı bahis sistemi kullananlara operasyon: 16 şüpheli yakalandı

Futbol maçlarında yasa dışı bahis sistemi kullananlara operasyon: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T09:44+0300

2023-03-29T09:44+0300

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis sistemi kullanarak haksız kazanç sağlayanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi yakaladı.Adreslerde yapılan aramalarda 216 bin 450 lira, 560 dolar, 560 avro, 399 kalaşnikof mermisi, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi.Hiç bir sisteme dahil olmadan yüz yüze bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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