https://sputniknews.com.tr/20230329/finlandiyanin-natoya-uyeligine-iliskin-kanun-teklifi-yarin-tbmm-genel-kurulunda-gorusulecek--1068913950.html
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Genel... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T16:55+0300
2023-03-29T16:55+0300
2023-03-29T16:55+0300
türkiye
tbmm
tbmm genel kurulu
finlandiya
nato
nato üyeliği
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Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun teklifinin yarın Genel Kurulda ele alınacağını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/finlandiyanin-natoya-uyeligine-iliskin-teklif-tbmm-disisleri-komisyonunda-kabul-edildi-1068679537.html
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tbmm, tbmm genel kurulu, finlandiya, nato, nato üyeliği
tbmm, tbmm genel kurulu, finlandiya, nato, nato üyeliği
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek
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Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.
Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun teklifinin yarın Genel Kurulda ele alınacağını bildirdi.