https://sputniknews.com.tr/20230329/fatih-erbakandan-adnan-oktar-degerlendirmesi-kitaplari-gayet-guzel-gayet-yerinde-1068924139.html

Fatih Erbakan'dan Adnan Oktar değerlendirmesi: Kitapları gayet güzel, gayet yerinde

Fatih Erbakan'dan Adnan Oktar değerlendirmesi: Kitapları gayet güzel, gayet yerinde

Cumhur İttifakı ile seçime gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'örgüt yöneticiliği' ve 'cinsel istismar' gibi suçlarından... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T22:17+0300

2023-03-29T22:17+0300

2023-03-29T22:25+0300

politika

adnan oktar

fatih erbakan

yeniden refah partisi

candaş tolga işık

açıklama

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TV100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına katılan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’ın yıllar önce çekilmiş görüntülerde Adnan Oktar’dan bahsettiği anlar gündem olmuştu.Bu konuya dair soruyu cevaplayan Erbakan, “Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı? Ben tabii Adnan Oktar'ı savunacak değilim. Kitapları gayet güzel, gayet yerinde” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-yeniden-refah-partisi-lideri-fatih-erbakan-ile-gorusecek-1068835763.html

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adnan oktar, fatih erbakan, yeniden refah partisi, candaş tolga işık, açıklama