https://sputniknews.com.tr/20230329/fatih-erbakandan-adnan-oktar-degerlendirmesi-kitaplari-gayet-guzel-gayet-yerinde-1068924139.html
Fatih Erbakan'dan Adnan Oktar değerlendirmesi: Kitapları gayet güzel, gayet yerinde
Fatih Erbakan'dan Adnan Oktar değerlendirmesi: Kitapları gayet güzel, gayet yerinde
Cumhur İttifakı ile seçime gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'örgüt yöneticiliği' ve 'cinsel istismar' gibi suçlarından... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T22:17+0300
2023-03-29T22:17+0300
2023-03-29T22:25+0300
politika
adnan oktar
fatih erbakan
yeniden refah partisi
candaş tolga işık
açıklama
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TV100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına katılan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’ın yıllar önce çekilmiş görüntülerde Adnan Oktar’dan bahsettiği anlar gündem olmuştu.Bu konuya dair soruyu cevaplayan Erbakan, “Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı? Ben tabii Adnan Oktar'ı savunacak değilim. Kitapları gayet güzel, gayet yerinde” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230328/cumhurbaskani-erdogan-yeniden-refah-partisi-lideri-fatih-erbakan-ile-gorusecek-1068835763.html
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adnan oktar, fatih erbakan, yeniden refah partisi, candaş tolga işık, açıklama
adnan oktar, fatih erbakan, yeniden refah partisi, candaş tolga işık, açıklama
Fatih Erbakan'dan Adnan Oktar değerlendirmesi: Kitapları gayet güzel, gayet yerinde
22:17 29.03.2023 (güncellendi: 22:25 29.03.2023) Abone ol
Cumhur İttifakı ile seçime gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'örgüt yöneticiliği' ve 'cinsel istismar' gibi suçlarından cezaevinde bulunan Adnan Oktar’a ilişkin, "Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı? Kitapları gayet güzel, gayet yerinde" dedi.
TV100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına katılan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’ın yıllar önce çekilmiş görüntülerde Adnan Oktar’dan bahsettiği anlar gündem olmuştu.
Bu konuya dair soruyu cevaplayan Erbakan, “Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı? Ben tabii Adnan Oktar'ı savunacak değilim. Kitapları gayet güzel, gayet yerinde” ifadelerini kullandı.