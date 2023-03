Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiyoruz ki Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce masada barışı getirelim

https://sputniknews.com.tr/20230329/erdogan-macaristanin-turkiye-ab-iliskilerindeki-destegini-artirarak-surdurmesini-bekliyoruz-1068918410.html

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstiyoruz ki Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce masada barışı... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.Erdoğan ve Novak, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Buradaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Novak'ın, stratejik ortak ve müttefik Macaristan'ın deprem felaketinin ardından dayanışmasını göstermek ve ikili işbirliğini ele almak üzere Ankara'ya geldiğini belirten Erdoğan, Macaristan hükümeti ile dost Macar halkına destekleri ve yardımları için teşekkür etti.Erdoğan, Macaristan'ın uzattığı yardım elinin köklü dostluk bağlarının somut bir tezahürü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Novak ile bugün gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Türkiye-Macaristan ilişkilerini çeşitli yönleriyle ele aldılarını aktaran Erdoğan, "Gerek ticari, gerek askeri, gerek ekonomik, kültürel bütün bu ilişkilerimizi değerlendirme fırsatıyla bir de depremin video görüntülerini birlikte izleme imkanımız oldu" dedi.'Ticaret hacmimiz 3,5 milyar dolara ulaştı'Görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerini, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık temelinde her alanda daha da güçlendirme hususundaki ortak iradeyi teyit ettiklerini vurgulayan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısını aralık ayında Budapeşte'de gerçekleştireceklerini söyledi.Erdoğan, 18 Aralık 2023'te Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünün idrak edileceğini belirterek, şöyle konuştu:Dost Macar halkına en kalbi selamlarını ileten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Novak ve heyetine ziyaretleri için teşekkür edip, istişarelerin hayırlı olmasını diledi.Macar bir gazetecinin, "Savaş başladığından beri Macaristan her zaman barış istedi, ateşkes ilan edilmesini söyledi. Türkiye pek çok defa ara buluculuk için teklifte bulundu. Bir an önce savaşın bitirilmesi için ne gibi adımlar atılması gerekiyor?" sorusu üzerine Erdoğan, "Barış şüphesiz ki ülkelerin geleceğine yönelik en önemli dinamizm kaynağı. Savaş en büyük tehlike" yanıtını verdi.Erdoğan, Macaristan'daki son seçimlerde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın sloganlarından bir tanesinin "Biz savaşmayacağız" olduğunu hatırlatarak, "Ben de bu seçimlerde aileyi savunuyorum, 'savaşmayacağız' diyorum. Göçle ilgili mücadeledeki hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz. Çünkü 5 milyona yakın Türkiye'de, malum göçmen var. Bütün bunlara rağmen hassasiyetimizi koruyoruz" dedi.Rusya ve Ukrayna arasındaki istenmeyen savaşta, her iki tarafla da ilişkileri hassasiyetle sürdürdüklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin İstanbul Mutabakatı'nı anımsatarak, bunu ikinci defa açmayı ve mutabakatla bu sürecin devamı arzusunda olduklarını ifade etti.Arama kurtarma köpeğini sevdiCumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ın ortak basın toplantısı düzenlediği salonda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Macaristan Arama Kurtarma ekibi de hazır bulundu.Açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar arama kurtarma ekibini konuşma yaptıkları alana davet etti.Cumhurbaşkanı Novak ile arama kurtarma köpeğini seven Erdoğan, ekibe, depremde yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.'TürkAkım'a ihtiyacımız var'Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la enerji konusunda işbirliği hakkında görüştüklerini belirterek "Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. TürkAkım'a ihtiyacımız var" dedi.Katalin Novak, ülkesinin NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu ve bu konuda adımların atılmasını arzu ettiklerini söyledi.Kararlı bir şekilde NATO'nun genişlemesini desteklediklerini vurgulayan Novak, "Dün bu konuda Finlandiya'nın katılımını onayladım, imzaladım. Macaristan'da Finlandiya'nın katılımı konusunda olumlu bir karar çıkmıştır ve gündemde İsveç'in katılım konusu söz konusu ve Macaristan parlamentosunda bu konuda görüşmeler devam ediyor" ifadesini kullandı.Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la enerji konusunda işbirliğini görüştüklerini aktararak "Türkiye, Macaristan'a enerji güvenliği konusunda yardımcı olmaktadır. Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. TürkAkım'a ihtiyacımız var çünkü Türkiye üzerinden gelmektedir büyük bir oranda ve bundan sonra da desteğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Güveniyoruz bu konudaki desteğinize" dedi.Macaristan'ın deniz bağlantısı olmayan bir ülke olduğunu kaydeden Novak, enerji açısından önemli bir bağımlılıklarının söz konusu olduğunu ve stratejik ortakları ile Türkiye'ye bu konuda güvendiklerini bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Novak ile birlikte arama kurtarma köpeğini sevdi.

