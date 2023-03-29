https://sputniknews.com.tr/20230329/enerji-bakani-donmez-27-nisanda-ilk-nukleer-yakit-tesisimize-geliyor-1068918380.html
Enerji Bakanı Dönmez: 27 Nisan’da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor
Enerji Bakanı Dönmez: 27 Nisan’da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Tesisi'ne yakıtın, 27 Nisan'da geleceğini duyurdu. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T19:07+0300
2023-03-29T19:07+0300
2023-03-29T20:12+0300
ekonomi
fatih dönmez
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilk yakıtın 27 Nisan'da geleceğini duyurdu. Dönmez, "Akkuyu’da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan’da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu nükleer tesis statüsü kazanacak." dedi.
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fatih dönmez, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
fatih dönmez, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
Enerji Bakanı Dönmez: 27 Nisan’da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor
19:07 29.03.2023 (güncellendi: 20:12 29.03.2023) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Tesisi'ne yakıtın, 27 Nisan'da geleceğini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilk yakıtın 27 Nisan'da geleceğini duyurdu.
Dönmez, "Akkuyu’da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan’da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu nükleer tesis statüsü kazanacak." dedi.