'Duygusal şiddetin farklı bir türü': Love Bombing

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği: Türkiye tarımının yüzde 20’sini afet bölgesi kapsıyor
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
10:35
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:41
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
11:06
11 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
11:43
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
12:14
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
12:35
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Muharrem İnce'nin adaylığı tartışılıyor
12:46
45 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
13:35
11 dk
VERİ MAÇ
EURO 2024 için Türkiye'nin sıradaki rakibi Hırvatistan
14:04
52 dk
ANKARA FARKI
Hangi parti kaç emekçiyi milletvekili adayı çıkaracak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İsrail'de Netanyahu hükûmetine isyan
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Prof. Kalaycıoğlu ile ufuk turu
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
18:43
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
19:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
20:30
11 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Erbakan ne görüştü?
20:46
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Müzisyen Fatih Işık, ilk solo albümünü anlatıyor.
09:01
47 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
09:48
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
10:15
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
12:18
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230329/duygusal-siddetin-farkli-bir-turu-love-bombing-1068886419.html
'Duygusal şiddetin farklı bir türü': Love Bombing
'Duygusal şiddetin farklı bir türü': Love Bombing
'Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri nedeniyle günümüzdeki ilişkilerin dinamiği değişti' diyen Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, son zamanlarda sıklıkla... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T10:21+0300
2023-03-29T10:21+0300
multimedya
fotoğraf
aşk
aşk ve sevgi
sevgili
sevgi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068885619_18:0:647:354_1920x0_80_0_0_e9c26acce248d7fa4fb68eda61285b99.jpg
Türkçe karşılığı aşk/sevgi bombardımanı olan “Love Bombing” hakkında Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, açıklamada bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068885619_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_f1fd6b62d41ca6b916858108e4b0ad9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, aşk, aşk ve sevgi, sevgili, sevgi, фото
fotoğraf, aşk, aşk ve sevgi, sevgili, sevgi, фото

'Duygusal şiddetin farklı bir türü': Love Bombing

10:21 29.03.2023
Abone olTelegram
'Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri nedeniyle günümüzdeki ilişkilerin dinamiği değişti' diyen Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, son zamanlarda sıklıkla duyulan “Love Bombing” yani Aşk Bombardımanı terimi ile ilgili açıklamada bulundu. Güler, “Love bombing, duygusal şiddetin farklı bir türü olarak kendini gösterir” dedi.
Türkçe karşılığı aşk/sevgi bombardımanı olan “Love Bombing” hakkında Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, açıklamada bulundu.
© İHA

“Love Bombing duygusal şiddetin farklı bir türü olarak kendini gösterir” diyen Dr. Kahraman Güler, “Narsistik özelliklere sahip bir partnerin ilişkinin en başında partnerine karşı kontrol ve güç elde edebilmek için kurmuş olduğu yoğun bir iletişim biçimidir. Romantik ilişkinin en başında yaşanan aşırı ilgi ve sevgi ile bulutların üzerinde gibi hissettirme, sık sık alınan şık hediyeler, partnerine hiç yaşamadığı şeyleri yaşatmak, uzun vade için yapılan romantik planlar gibi yüksek düzeyde olumlu görünen durumların ilişkide belirli bir süre geçtikten sonra tam tersine dönmesine denir” ifadelerini kullandı.

“Love Bombing duygusal şiddetin farklı bir türü olarak kendini gösterir” diyen Dr. Kahraman Güler, “Narsistik özelliklere sahip bir partnerin ilişkinin en başında partnerine karşı kontrol ve güç elde edebilmek için kurmuş olduğu yoğun bir iletişim biçimidir. Romantik ilişkinin en başında yaşanan aşırı ilgi ve sevgi ile bulutların üzerinde gibi hissettirme, sık sık alınan şık hediyeler, partnerine hiç yaşamadığı şeyleri yaşatmak, uzun vade için yapılan romantik planlar gibi yüksek düzeyde olumlu görünen durumların ilişkide belirli bir süre geçtikten sonra tam tersine dönmesine denir” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA

“Love Bombing duygusal şiddetin farklı bir türü olarak kendini gösterir” diyen Dr. Kahraman Güler, “Narsistik özelliklere sahip bir partnerin ilişkinin en başında partnerine karşı kontrol ve güç elde edebilmek için kurmuş olduğu yoğun bir iletişim biçimidir. Romantik ilişkinin en başında yaşanan aşırı ilgi ve sevgi ile bulutların üzerinde gibi hissettirme, sık sık alınan şık hediyeler, partnerine hiç yaşamadığı şeyleri yaşatmak, uzun vade için yapılan romantik planlar gibi yüksek düzeyde olumlu görünen durumların ilişkide belirli bir süre geçtikten sonra tam tersine dönmesine denir” ifadelerini kullandı.

© İHA

İlişkide aşk bombardımanı davranışlarını sergileyen kişinin amacının, partnerinin hayatındaki en önemli kişi olmak olduğunu söyleyen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, “Bu duygusal yatırım ise kişiye kendini oldukça değerli hissettirdiği için Love Bombing yapan kişi amacında başarılı olabilir” dedi.

İlişkide aşk bombardımanı davranışlarını sergileyen kişinin amacının, partnerinin hayatındaki en önemli kişi olmak olduğunu söyleyen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, “Bu duygusal yatırım ise kişiye kendini oldukça değerli hissettirdiği için Love Bombing yapan kişi amacında başarılı olabilir” dedi. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA

İlişkide aşk bombardımanı davranışlarını sergileyen kişinin amacının, partnerinin hayatındaki en önemli kişi olmak olduğunu söyleyen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, “Bu duygusal yatırım ise kişiye kendini oldukça değerli hissettirdiği için Love Bombing yapan kişi amacında başarılı olabilir” dedi.

© AP Photo / Pavel Golovkin

'Partnerden kopabilmek zordur'

Love Bombing ile ilişkiye bağımlılık geliştiren kişi ilerleyen süreçte yani ilişkinin devamında yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ilişkiyi bitirmez veya bitiremez diyen Dr. Kahraman Güler, “Partnerden kopabilmek, olumsuzlukların ardından uzaklaşabilmek oldukça zordur. Bunun sonucunda da özgüven problemleri yaşayarak, ruhsal açıdan zorlayıcı süreçlere girebilir. Ayrılık onun için korkulu bir hal almaya başlar ve o ilk ilgiyi tekrar alabilmenin umuduyla ilişkide boyun eğici bir rol üstlenir” şeklinde konuştu.

&#x27;Partnerden kopabilmek zordur&#x27;Love Bombing ile ilişkiye bağımlılık geliştiren kişi ilerleyen süreçte yani ilişkinin devamında yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ilişkiyi bitirmez veya bitiremez diyen Dr. Kahraman Güler, “Partnerden kopabilmek, olumsuzlukların ardından uzaklaşabilmek oldukça zordur. Bunun sonucunda da özgüven problemleri yaşayarak, ruhsal açıdan zorlayıcı süreçlere girebilir. Ayrılık onun için korkulu bir hal almaya başlar ve o ilk ilgiyi tekrar alabilmenin umuduyla ilişkide boyun eğici bir rol üstlenir” şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
3/6
© AP Photo / Pavel Golovkin

'Partnerden kopabilmek zordur'

Love Bombing ile ilişkiye bağımlılık geliştiren kişi ilerleyen süreçte yani ilişkinin devamında yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ilişkiyi bitirmez veya bitiremez diyen Dr. Kahraman Güler, “Partnerden kopabilmek, olumsuzlukların ardından uzaklaşabilmek oldukça zordur. Bunun sonucunda da özgüven problemleri yaşayarak, ruhsal açıdan zorlayıcı süreçlere girebilir. Ayrılık onun için korkulu bir hal almaya başlar ve o ilk ilgiyi tekrar alabilmenin umuduyla ilişkide boyun eğici bir rol üstlenir” şeklinde konuştu.

© İHA

Love Bombing yapan kişinin kullanabileceği cümle kalıplarını paylaşan Dr. Güler, "‘Biz birbirimiz için varız’, ‘Bugüne kadar neden karşılaşmamışız?’, ‘Birbirimizin ruh ikiziyiz’ şeklinde olur. Kısa sürede böylesine sevilebilir/değerli olduğunu hissetmek, kişiye iyi gelir. Adeta ayakları yerden kesilmiş gibidir. Her şey bu kadar iyi görünürken, kişilerin bunun bir psikolojik şiddet olduğunu anlayabilmesi de giderek imkansızlaşır. Böyle bir durumda akıllara gelen diğer bir soru ‘Bunun gerçek bir sevgi mi, yoksa Love Bombing mi olduğunu nasıl anlarım?’ oluyor” dedi.

Love Bombing yapan kişinin kullanabileceği cümle kalıplarını paylaşan Dr. Güler, &quot;‘Biz birbirimiz için varız’, ‘Bugüne kadar neden karşılaşmamışız?’, ‘Birbirimizin ruh ikiziyiz’ şeklinde olur. Kısa sürede böylesine sevilebilir/değerli olduğunu hissetmek, kişiye iyi gelir. Adeta ayakları yerden kesilmiş gibidir. Her şey bu kadar iyi görünürken, kişilerin bunun bir psikolojik şiddet olduğunu anlayabilmesi de giderek imkansızlaşır. Böyle bir durumda akıllara gelen diğer bir soru ‘Bunun gerçek bir sevgi mi, yoksa Love Bombing mi olduğunu nasıl anlarım?’ oluyor” dedi. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA

Love Bombing yapan kişinin kullanabileceği cümle kalıplarını paylaşan Dr. Güler, "‘Biz birbirimiz için varız’, ‘Bugüne kadar neden karşılaşmamışız?’, ‘Birbirimizin ruh ikiziyiz’ şeklinde olur. Kısa sürede böylesine sevilebilir/değerli olduğunu hissetmek, kişiye iyi gelir. Adeta ayakları yerden kesilmiş gibidir. Her şey bu kadar iyi görünürken, kişilerin bunun bir psikolojik şiddet olduğunu anlayabilmesi de giderek imkansızlaşır. Böyle bir durumda akıllara gelen diğer bir soru ‘Bunun gerçek bir sevgi mi, yoksa Love Bombing mi olduğunu nasıl anlarım?’ oluyor” dedi.

© AP Photo / Rajanish Kakade

''Sağlıksız aşk bombardımanına maruz kalmış olabilirsiniz'

Love Bombing’e maruz kalındığının nasıl anlaşılacağından da bahseden Dr. Kahraman Güler, “İlişki başlarında kendinizi bir rüyanın içinde gibi hissediyorsanız ve partnerinizin size olan yoğun ilgisini kaybedeceğine dair korkularınız başladıysa, partnerinizin eleştirilecek hiçbir durumu olmadığını yani onun kusursuz biri olduğunu düşünüyorsanız veya partnerinize muhtaç/bağımlı hissediyorsanız, partnerinizin sevgi bombardımanı özellikle diğer bireylerin bulunduğu ortamlarda artıyorsa, partneriniz tek ilgi odağının kendisi olmasını istiyorsa ve ayırmadığınız zaman sizi suçlu hissettirmeye çalışıyorsa, onun istediği gibi davrandığınız sürece sizi sevgi bombardımanına tutuyorsa ve davranmadığınızda bu ilgi ve sevgiyi sizden çekip tam tersi davranıp sizi cezalandırıyorsa, ilişkinizdeki değişimleri kabul etmeyip bunlardan sizi sorumlu tutuyorsa Love Bombing denilen sağlıksız aşk bombardımanına maruz kalmış olabilirsiniz” diye konuştu.

&#x27;&#x27;Sağlıksız aşk bombardımanına maruz kalmış olabilirsiniz&#x27;Love Bombing’e maruz kalındığının nasıl anlaşılacağından da bahseden Dr. Kahraman Güler, “İlişki başlarında kendinizi bir rüyanın içinde gibi hissediyorsanız ve partnerinizin size olan yoğun ilgisini kaybedeceğine dair korkularınız başladıysa, partnerinizin eleştirilecek hiçbir durumu olmadığını yani onun kusursuz biri olduğunu düşünüyorsanız veya partnerinize muhtaç/bağımlı hissediyorsanız, partnerinizin sevgi bombardımanı özellikle diğer bireylerin bulunduğu ortamlarda artıyorsa, partneriniz tek ilgi odağının kendisi olmasını istiyorsa ve ayırmadığınız zaman sizi suçlu hissettirmeye çalışıyorsa, onun istediği gibi davrandığınız sürece sizi sevgi bombardımanına tutuyorsa ve davranmadığınızda bu ilgi ve sevgiyi sizden çekip tam tersi davranıp sizi cezalandırıyorsa, ilişkinizdeki değişimleri kabul etmeyip bunlardan sizi sorumlu tutuyorsa Love Bombing denilen sağlıksız aşk bombardımanına maruz kalmış olabilirsiniz” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/6
© AP Photo / Rajanish Kakade

''Sağlıksız aşk bombardımanına maruz kalmış olabilirsiniz'

Love Bombing’e maruz kalındığının nasıl anlaşılacağından da bahseden Dr. Kahraman Güler, “İlişki başlarında kendinizi bir rüyanın içinde gibi hissediyorsanız ve partnerinizin size olan yoğun ilgisini kaybedeceğine dair korkularınız başladıysa, partnerinizin eleştirilecek hiçbir durumu olmadığını yani onun kusursuz biri olduğunu düşünüyorsanız veya partnerinize muhtaç/bağımlı hissediyorsanız, partnerinizin sevgi bombardımanı özellikle diğer bireylerin bulunduğu ortamlarda artıyorsa, partneriniz tek ilgi odağının kendisi olmasını istiyorsa ve ayırmadığınız zaman sizi suçlu hissettirmeye çalışıyorsa, onun istediği gibi davrandığınız sürece sizi sevgi bombardımanına tutuyorsa ve davranmadığınızda bu ilgi ve sevgiyi sizden çekip tam tersi davranıp sizi cezalandırıyorsa, ilişkinizdeki değişimleri kabul etmeyip bunlardan sizi sorumlu tutuyorsa Love Bombing denilen sağlıksız aşk bombardımanına maruz kalmış olabilirsiniz” diye konuştu.

© AP Photo / Charlie Riedel

'Sevgi ve ilgiyi önce kendinize verin'

Love Bombing’den korunmak için dikkat edilebilecek birtakım noktalar olduğunu söyleyen Dr. Güler, “İlişki içerisindeki sınırları net bir şekilde belirlemek, hızlı ilerlediğini düşündüğünüz şeylerdeki rahatsızlığınızı partnerinize karşı dile getirmek, çevrenizdeki insanların ilişki içerisinde bulunduğunuz partnerinizle ilgili yaptığı yorumlara kulak verip, değerlendirmek olabilir. Unutmamız gerekir ki, hiç kimse ve hiçbir ilişki kusursuz değildir. Eğer ilişkinizde bazı şeyler size kusur veya ayıp olarak geliyorsa bu konuları tekrar düşünmeniz ve ilişkinizi tekrar değerlendirmeniz gerekiyor olabilir. İlişkilerde değeri hak ettiğinizi unutmadan, sevgi ve ilgiyi karşı taraftan talep etmeden önce kendi kendinize de veriyor olmanız gerekir. İnsan kendine sevgi veremedikçe sevilebilir olduğuna da inanamıyor. Kendinizi ilişki içerisindeyken 'değersiz' hissettiğinizi fark ettiğinizde bu ilişkinin size iyi gelmediğini anlamış olmanız gerekir ve bu noktada ilişkiyi gözden geçirmek, ilişki için büyük ölçüde fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

&#x27;Sevgi ve ilgiyi önce kendinize verin&#x27;Love Bombing’den korunmak için dikkat edilebilecek birtakım noktalar olduğunu söyleyen Dr. Güler, “İlişki içerisindeki sınırları net bir şekilde belirlemek, hızlı ilerlediğini düşündüğünüz şeylerdeki rahatsızlığınızı partnerinize karşı dile getirmek, çevrenizdeki insanların ilişki içerisinde bulunduğunuz partnerinizle ilgili yaptığı yorumlara kulak verip, değerlendirmek olabilir. Unutmamız gerekir ki, hiç kimse ve hiçbir ilişki kusursuz değildir. Eğer ilişkinizde bazı şeyler size kusur veya ayıp olarak geliyorsa bu konuları tekrar düşünmeniz ve ilişkinizi tekrar değerlendirmeniz gerekiyor olabilir. İlişkilerde değeri hak ettiğinizi unutmadan, sevgi ve ilgiyi karşı taraftan talep etmeden önce kendi kendinize de veriyor olmanız gerekir. İnsan kendine sevgi veremedikçe sevilebilir olduğuna da inanamıyor. Kendinizi ilişki içerisindeyken &#x27;değersiz&#x27; hissettiğinizi fark ettiğinizde bu ilişkinin size iyi gelmediğini anlamış olmanız gerekir ve bu noktada ilişkiyi gözden geçirmek, ilişki için büyük ölçüde fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
6/6
© AP Photo / Charlie Riedel

'Sevgi ve ilgiyi önce kendinize verin'

Love Bombing’den korunmak için dikkat edilebilecek birtakım noktalar olduğunu söyleyen Dr. Güler, “İlişki içerisindeki sınırları net bir şekilde belirlemek, hızlı ilerlediğini düşündüğünüz şeylerdeki rahatsızlığınızı partnerinize karşı dile getirmek, çevrenizdeki insanların ilişki içerisinde bulunduğunuz partnerinizle ilgili yaptığı yorumlara kulak verip, değerlendirmek olabilir. Unutmamız gerekir ki, hiç kimse ve hiçbir ilişki kusursuz değildir. Eğer ilişkinizde bazı şeyler size kusur veya ayıp olarak geliyorsa bu konuları tekrar düşünmeniz ve ilişkinizi tekrar değerlendirmeniz gerekiyor olabilir. İlişkilerde değeri hak ettiğinizi unutmadan, sevgi ve ilgiyi karşı taraftan talep etmeden önce kendi kendinize de veriyor olmanız gerekir. İnsan kendine sevgi veremedikçe sevilebilir olduğuna da inanamıyor. Kendinizi ilişki içerisindeyken 'değersiz' hissettiğinizi fark ettiğinizde bu ilişkinin size iyi gelmediğini anlamış olmanız gerekir ve bu noktada ilişkiyi gözden geçirmek, ilişki için büyük ölçüde fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала